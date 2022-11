La concejala de Chamartín responde a la campaña de Igualdad: “Vamos a seguir señalando”

Sonia Cea Quintana, la Concejala Presidenta del Distrito de Chamartín, respondió desde el Pleno de Cibeles a la polémica campaña del Ministerio de Igualdad, desarrollada por Ogilvy, que interpelaba de manera indirecta a personalidades como el presentador Pablo Motos o el streamer conocido como El Xokas para señalar algunas de sus actitudes machistas.

La también membro de la Comisión Permanente Ordinaria de Vicealcaldía citó algunas de las frases recogidas en el spot, pero apuntando en esta ocasión a comportamientos misóginos de algunos políticos de izquierdas —como Juan Carlos Monedero, Mónica Oltra, Pablo Iglesias y Pablo Iglesias—, desde el Pleno de Cibeles.

La edil comienza diciendo que la campaña ha costado un millón de euros de todos los españoles, un dato incorrecto, pues la cifra es de 1,16 millones de euros, pero para varias campañas a realizar entre 2022 y 2023. A continuación, explica que el anuncio muestra contextos de supuesta agresión para preguntar posteriormente “no has sido tú, no he sido yo, ¿entonces quién?” para señalar posteriormente a quienes optan por “no pasar por el aro”.

La señora @IreneMontero se ha dejado muchos casos sin contar en su nueva campaña de igualdad. Por ejemplo, los de @sorayasds Ana Botella @ccifuentes o @IdiazAyuso.



Tranquila, que yo se los cuento. pic.twitter.com/bI1tf3XdtO — Sonia Cea Quintana (@SoniaCQ) November 29, 2022

Entonces, la política idea situaciones machistas, pero protagonizadas por los cargos públicos de izquierda anteriormente mencionados. “Al salir de la facultad, una alumna acude a Lavapiés a tomarse algo en un bar. Allí, dos profesores de la universidad se le acercan rápidamente. El primero le pone la mano en la cintura y el segundo empieza a hablar con ella. La chica se siente acorralada como un cervatillo. Cuando termina, el profesor le dice ‘voy al baño a refrescarme, te espero ahí’. No has sido tú. No he sido yo. ¿Entonces quién? El primer profesor era Monedero y, el segundo, Pablo Iglesias”, comenzó.

Recuerda después la frase de Pablo Iglesias “la azotaría hasta que sangrara” sobre la comunicadora Mariló Montero. A continuación, cita la escena en la que, en una movilización en la que hubo disturbios contra la Policía Municipal, los manifestantes dirigieron descalificaciones misóginas a una policía, como “hija de puta”, o la frase “te follas a todos los policías municipales”, además de una agresión física. “No has sido tú. No he sido yo. ¿Entonces quién? La condenada”, añade, en alusión esta vez a Isa Serra.

Siguiendo con las mujeres, Cea Quintana recuerda después el sonado caso de abusos sexuales perpetrado por la expareja de Mónica Oltra: “Una niña sin recursos denuncia ser abusada en un centro de menores a manos de su tutor. Su exmujer hace valer su puesto de mando y supuestamente encubren los hechos. A la mujer poderosa le hacen una campaña de apoyo y nadie cree a la niña. No he sido yo. No he sido tú. ¿Entonces quién? Las hermanas de Podemos y Más Madrid”.

En el crepúsculo de su intervención, la edil recoge la ocasión en la que Pablo Iglesias redujo a la exalcaldesa Ana Botella a “la esposa de su marido”: “No he sido yo. ¿Entonces quién? El marido de la ministra de Igualdad que tanto se ofende ahora. Ahí no era violencia política, era una señora del PP y para ustedes lo merecíamos”, comentó. Por último, afeó los escraches que sufrieron Soraya Sáenz de Santamaría y Cristina Cifuentes. “Como éramos nosotras, para ustedes no era violencia, sino jarabe democrático”.