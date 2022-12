Vox rompe con Ayuso y evita apoyar los Presupuestos “porque humilla a nuestros votantes”

Varias legislaturas apoyando los Presupuestos de Isabel Díaz Ayuso y, en un año electoral como será 2023, Vox ha decidido romper con el Gobierno de Díaz Ayuso y no apoyar las Cuentas para el próximo año.

“Vox ha sido generoso todo este tiempo y hemos apoyado 19 leyes del Gobierno. Esto ha sido una acto de generosidad, pero hemos presentado una serie de propuestas al Gobierno y se nos ha respondido con otras que no son aceptables para Vox y que suponen una humillación para los votantes de Vox”, detalló la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio.

Monasterio dejó claro que no será un obstáculo para que el Gobierno pueda avanzar y tratará de colaborar para evitar que la izquierda avance pero “no podemos poner nuestra firma en un papel que humilla a los votantes de Vox y que creemos que no defiende los intereses de los madrileños”.

Tal y como ha apuntado la portavoz de Vox, el Grupo parlamentario se abstendrá en las enmiendas a la totalidad que han presentado los grupos parlamentarios de la izquierda y que serán debatidas hoy en la Asamblea de Madrid, lo que permitirá que las Cuentas de Díaz Ayuso para el próximo año salgan adelante.

“La respuesta del Gobierno ha sido no incluir ninguna de nuestras propuestas como la bajada de impuestos, la subida de salarios para los médicos, la derogación de la ley trans o más ayudas para los autónomos”, se quejó. Tampoco tomó en cuenta el anuncio que ha hecho la presidenta regional de eliminar el concepto de autodeterminación porque “eso ya nos lo prometió hace dos años y no lo ha hecho. No ha dicho nada nuevo”.

Su idea ahora es registrar en la Asamblea de Madrid 87 enmiendas con todas sus propuestas, 25 de las cuales considera que son “muy importantes”.