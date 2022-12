Ayuso exige no premiar a los desleales con España: “Odian a nuestro país y no se merecen nada”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha realizado esta mañana desde el Congreso una defensa de “la España fuel y silenciosa” con motivo del día de la Constitución. Ayuso ha reconocido el papel de los Reyes -”por su entrega y compromiso con esta España de todos y que ellos representan con garantía y gran profesionalidad”-, ha animado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a mantener su postura de denunciar respecto al Gobierno de Pedro Sánchez y ha llamado al conjunto de la sociedad española a propiciar un cambio de políticas a nivel nacional en 2023 en las urnas.

A juicio de la jefa del Ejecutivo madrileña, esa “España fiel” es aquella que está “centrada en sus proyectos y en sus familias, en llevarse bien con el que piensa distinto, en construir y cumplir las normas. Esa España silenciosa a la que le gusta su país y ni quiere que lo transformen por la puerta de atrás”. Frente a ella, se encuentran aquellos que “desleales que se quieren ir de España”. Ha expresado su deseo de que “no consigan nada” respecto a su objetivos: “Es hora de dejar de premiarles. Piden privilegios mientras odian nuestro país y no merecen nada. Apelo al pueblo español, está en su mano que todo cambie en 2023″.

Según ha expresado ante los medios de comunicación, “la Constitución del 78 no es perfecta porque no es de nadie, esa fue su voluntad, que fuera de todos. Todos cambiaríamos algún artículo pero su fortaleza fue saber ceder y seguir viviendo en paz. Han sido 44 años de trabajo, de esfuerzo de convivencia y lo que tenemos que hacer ahora los políticos es tener paciencia, convicción y firmeza para defenderla. Y ojalá que para ello haya un Tribunal Constitucional independiente y unas instituciones fuertes y sólidas, algo que actualmente no está pasando con este Gobierno”.

Ante el horizonte electoral que se avecina, Ayuso ha subrayado que 2023 será clave: “De lo que emane de las urnas pasarán dos cosas: que los españoles sigamos escribiendo en el mismo libro nuevas páginas o que se cierre para dar paso en 2024 a otra serie de situaciones territoriales, a consultas, tensiones territoriales y una hoja de ruta que algunos vienen construyendo desde hace 40 años mientras la España silenciosa cumplía sus obligaciones”.

Preguntada por qué debe hacer Feijóo, Ayuso ha aplaudido lo que ha hecho hasta ahora: “Lo que tiene que hacer el presidente del PP es seguir siendo fiel y leal al compromiso con todos los españoles y eso implica denunciar el deterioro institucional de España. Quieren buscar la independencia mientras se deslegitima las instituciones y se va empobreciendo a las clases medias y a los vulnerables para que 2023 sea el año de la subvención directa de este Gobierno que pretende comprarlo todo”. En “una España en retroceso en la que hay menos libertad, menos prosperidad y más tensión”, Ayuso ha destacado que “lo que tiene que hacer el líder de la oposición es denunciarlo de manera firme y serena y uniendo a todos los españoles”.