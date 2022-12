Una ex diputada de Podemos ve a los madrileños como “masas humanas encantadas de pasear entre basura”

La ex diputada autonómica de Podemos y ex directora del Instituto de la Mujer Beatriz Gimeno ha compartido a través de las redes sociales su experiencia tras salir a pasear por el centro de Madrid el pasado fin de semana. Un momento que, a juzgar por su reflexión, fue del todo menos placentera. No en vano, califica a Madrid como la ciudad más “cutre, sucia, ruidosa e inhabitable” entre las capitales europeas que ella conoce. También dedica unas amables palabras a los madrileños y a los turistas que llegan hasta la capital en estos días de puente previos a las festividades navideñas. Asegura Gimeno que el centro estaba repleto “de masas humanas encantadas de pasear entre luces, basura, coches y malos olores”.

Ayer tuve que salir al centro. No conozco una capital europea tan cutre, sucia, ruidosa e inhabitable como Madrid. Pero también es verdad que estaba repleta de masas humanas encantadas de pasear entre luces, basura, coches y malos olores. Así que, no sé. Espero que seamos más. — Beatriz Gimeno (@BeatrizGimeno1) December 4, 2022

“Ayer tuve que salir al centro. No conozco una capital europea tan cutre, sucia, ruidosa e inhabitable como Madrid. Pero también es verdad que estaba repleta de masas humanas encantadas de pasear entre luces, basura, coches y malos olores. Así que, no sé. Espero que seamos más”, asegura en Beatriz Gimeno en este tuit, que ha provocado una oleada de respuestas, a favor y en contra de la descripción que airea en su mensaje. “Tiene que ser jodido no disfrutar de un paseo porque sea usted incapaz de dejar de lado la política. Lo siento por usted, la verdad que vivir con tanto resquemor dentro ha de doler”, asegura una usuaria de esta red social. “Vete a la Barcelona de Colau, y verás. Seguro que puedes ver en directo una pelea con machetes, una de las últimas atracciones de la ciudad...”, añade otro.

Hay también quien da la razón a la ex alto cargo del Ministerio de Irene Montero: “Como creo que sabes, después de 20 años de vivir en el centro he vendido la casa para vivir en un barrio más tranquilo. El centro de Madrid en diciembre es intransitable, especialmente en la semana del 6 y el 8″.

Pues imagina como deben ser la mayoría de capitales europeas que presumes conocer. Sois de risa. Dato contra vuestro falaz relato pic.twitter.com/OCHFqhGBSw — Antonio Beres (@antonio_beres) December 4, 2022

Otros usuarios recurren a estadísticas e indicadores, según los cuales Madrid es la 15 ciudad del mundo más limpia: “Pues imagina como deben ser la mayoría de capitales europeas que presumes conocer. Sois de risa. Dato contra vuestro falaz relato”. “Tú también puedes no venir a Madrid... Los votantes no os quieren, os quieren echar...”, asegura otro tuitero en respuesta al mensaje de Gimeno.

En las elecciones del próximo 28 de mayo al Ayuntamiento de Madrid, Podemos tiene intención de presentarse con su propia marca por primera vez desde su fundación.