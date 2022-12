La Nueva Teleasistencia en Madrid, número uno en Europa

La Junta de Gobierno ha aprobado un sistema de digitalización total que trae la Nueva Teleasistencia. Este servicio incluye más de 320.000 equipos frente a los sistemas analógicos actuales. El objetivo es prevenir y atender cualquier situación de emergencia que sufran las personas mayores de 65 años, así como la comunicación directa con sus familiares y entorno. Este nuevo contrato se pondrá en marcha el próximo verano de 2023, con una vigencia prevista hasta 2028 y cuyo presupuesto base ha sido de 128 millones de euros.

Pepe Aniorte, delegado de Familias, ha bautizado esta novedad como «una verdadera revolución», pues supone el cambio del «botoncito rojo» que tienen el 22% de los mayores madrileños a un reloj completamente digitalizado. «Es el mayor contrato del área social», manifestó Aniorte en su presentación. «Hemos estado estudiando cómo traer la máxima tecnología a Madrid. De hecho, es el mejor sistema de Europa, ya que se ha buscado lo mejor que hay en la actualidad y nos hemos inspirado en algunos modelos del norte. Queremos aprovechar la innovación para ponerla al pleno servicio de las personas», añade el delegado.

Este reloj supone una radical diferencia en varios puntos. En primer lugar, en la geolocalización porque, a diferencia de lo que ocurre actualmente, el reloj funcionará en toda la Comunidad independientemente se esté en el domicilio o no. También mide numerosas constantes biomédicas, el pulso o la tensión, así como patrones de actividad. Por ejemplo, si se produce alguna caída se activaría la llamada de emergencia, más allá de que la persona tenga que notificarlo como ha ocurrido hasta el momento. Otra gran distinción es la videollamada: «Dependiendo del estado y situación de las personas, los trabajadores sociales se encargarán de realizar videollamadas de control diarias, semanales o mensuales», explica Pepe Aniorte. Cabe mencionar que todos los avances de esta incorporación, como las videollamadas, serán opcionales y quedarán sujetos a la preferencia de cada individuo.

El reloj es un antes y un después para «Las familias cuidadoras», pues el programa de apoyo se ha ampliado e incluye estrategias disruptivas con nuevos servicios para las familias de las personas mayores que necesiten apoyo.

Familias cuidadoras

Es el primer abordaje en el que la Teleasistencia dará una atención especializada a todas las familias y entorno del paciente. Atención, apoyo psicológico y acceso a la aplicación para mantener disponible la información y comunicación entre los miembros implicados (previamente autorizados).

Otra de las demandas que señala Pepe Aniorte es la lucha contra la soledad no deseada, especialmente tras la pandemia: «Muchos mayores quieren salir de casa y no pueden a causa del mal tiempo o porque sus condiciones no lo permiten. A partir de ahora podrán acceder a una comunidad virtual con numerosas posibilidades de ocio y entretenimiento, por ejemplo, talleres sobre la brecha digital, programas de estimulación y rehabilitación cognitiva y física, de interés general e incluso programas de voluntariado». Desde Familias enfatizan en que las personas mayores no pierdan la posibilidad de sociabilizar y continuar con sus rutinas, aunque por circunstancias no puedan salir del domicilio.

La seguridad es lo primero

Las prestaciones de la Nueva Teleasistencia atienden la seguridad como requisito fundamental. Esto se ve reflejado en la incorporación de detectores de rutinas, situaciones de riesgo o emergencia como presencia de humo, gas o caídas. En la contratación se incluye un sistema de apertura de puerta en remoto, asesoramiento telefónico para la gestión de trámites y dispositivos adaptados a la diversidad sensorial.

Uno de los puntos que se están estudiando y que supondría un paso agigantado para la organización de estas personas es la colaboración con los servicios sociosanitarios. Esto ayudaría a la gestión de citas médicas, alarmas de recordatorios o citas médicas.