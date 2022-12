Ayuso ya tiene Memorial para las Víctimas del Terrorismo sin la ayuda de Sánchez

Madrid quiere un Centro Memorial para las víctimas del terrorismo. Y no solo porque el asunto cuente con el apoyo de todos los grupos parlamentarios representados en la Asamblea de Madrid, sino porque también forma parte de uno de los compromisos electorales de Isabel Díaz Ayuso: crear un punto permanente en memoria de las víctimas que conserve su recuerdo. Se trataría de levantar «un auténtico museo que permita acoger jornadas, visitas, homenajes y encuentros con todos los sectores de la sociedad, en especial de los escolares, para mantener viva la memoria y el verdadero relato, pues no puede caer en el olvido que en este país ha habido víctimas y verdugos», explica a LA RAZÓN el consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno regional, Enrique López. La cuestión es que el Gobierno central tiene un propósito similar, como ya anunció en diciembre de 2021 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la celebración de la reunión del Patronato de la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, que tuvo lugar el 21 de diciembre en Vitoria. Por eso, a los pocos días, la Comunidad de Madrid envió una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que el consejero madrileño le solicitaba información sobre cómo tenía previsto la Administración central abordar ese proyecto en colaboración con el resto de administraciones. Es más, solicitaba un encuentro personal donde poder tratar este asunto en concreto. Diez días después, Marlaska respondía a la misiva de López con otra en la que trasladaba el «gran interés» del Gobierno en celebrar un encuentro para este fin «a la mayor brevedad». Es más, pedía que también estuviese presente el Ayuntamiento de Madrid como tercera administración implicada. Un año después, no se ha celebrado ninguna reunión para tratar el asunto. La cuestión ahora es porqué.

Por eso el consejero madrileño volvió a la carga el pasado 27 de diciembre con una nueva misiva a Grande-Marlaska en la que le solicitaba nuevamente una reunión entre las tres administraciones implicadas (Gobierno, Ayuntamiento y Comunidad). «Ya ha transcurrido un año desde que el Patronato Fundación Centro Memorial Víctimas del Terrorismo nos instara a trabajar de forma conjunta y nos gustaría, como administración concernida, formar parte de ese patronato, por lo que entendemos, del todo necesario, mantener este encuentro a la mayor brevedad», decía la misiva a la que ha tenido acceso este periódico.

Responda o no el Gobierno central, Madrid ya sabe dónde y cómo hará su Memorial a las Víctimas del Terrorismo. «Vamos a sacar el dinero de donde sea, aunque tengamos Presupuestos prorrogados», aseveró López. «No sabemos porqué el Gobierno central nos está dando largas. No entiendo cómo durante un año no se ha producido un encuentro que hemos pedido encarecidamente. Lo que veo es una política de acoso a Madrid y ese silencio del Gobierno parece que está relacionado. Las víctimas del terrorismo etarra ahora son un obstáculo para ese buen entendimiento con Bildu al cual se ha entregado el Gobierno en cuerpo y alma, como ocurrió con la expulsión de la Guardia Civil en Navarra, que fue una negociación entre Bildu y el Gobierno de España. Y eso es lo grave».

El consejero cree que para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en un momento como el actual, «quienes sobran son las víctimas y si a eso unimos que ya se ha producido el acercamiento del 90% de los presos de ETA y que no se ha legislado para castigar los homenajes etarras...Todo nos lleva a una conclusión: El Gobierno se está entregando a la voluntad de los representantes de Bildu antes que a las víctimas del terrorismo».

FUTURA SEDE DEL MEMORIAL DE LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO EN MADRID FOTO: D.SINOVA

La capital más castigada

Pero Madrid es la ciudad de España más asolada por el terrorismo, no solo el de ETA y Grapo, también el yihadista. Por eso el Ejecutivo autonómico considera que se siente obligado a crear un Memorial y ya cuenta con unas instalaciones en pleno centro de la capital y que pasa por la rehabilitación de un edificio considerado Bien de Interés cultural.

El nuevo Museo o Centro de Interpretación de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid estará instalado en un palacete que data del año 1940. Está situado en la calle General Oráa, 39, un edificio protegido con una estética y unos jardines que se consideran idóneos para la reconversión en museo. De hecho, el proyecto ya cuenta con el estudio de viabilidad arquitectónica porque «no se encuentran desperfectos estructurales graves en la estructura y no presenta un deterioro de gravedad, sino los signos propios de un edificio en desuso y sin rehabilitar. No se observan grietas, flechas ni deformaciones importantes en estos elementos estructurales», expone el informe.

El conjunto, de 1.368,40 metros cuadrados de superficie, es propiedad de la Comunidad de Madrid, a excepción de la vivienda situada en la bajo cubierta, propiedad del Estado (Ministerio de Ciencia y Tecnología), actualmente ocupada.

panorámica de las dos plantas que serán dedicadas a la exposición FOTO: D. SINOVA COMUNIDAD DE MADRID

Las salas, de espacios amplios y con grandes alturas, permiten crear grandes salas expositivas que, con la eliminación de varios tabiques, servirá para crear un museo de «alta categoría».

El edificio en sí mismo tiene una gran superficie: 1.092,48 m2. Se plantea usar las plantas 0 y 1 para exposición, mientras que la situada en la planta -1 del edificio se considera que sería óptima para un almacén del museo y un salón de actos o biblioteca.

El edificio adyacente será dedicado a fines administrativos y acceso del personal, mientras que la zona ajardinada podrá incorporar zonas de descanso o espera, con mobiliario exterior, elementos de señalética del museo y tótems informativos con horarios de visita u otros datos relevantes.

Enrique López observa el proyecto junto a la responsable del Comisionado FOTO: D.SINOVA COMUNIDAD DE MADRID

Planta del futuro Memorial de las víctimas del terrorismo FOTO: Antonio Cruz

Ayudas

El compromiso de la Comunidad de Madrid con las víctimas del terrorismo quedó plasmado en la Ley de Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo, impulsada por el Gobierno de Díaz Ayuso, y aprobada en la Asamblea de Madrid en 2018. Después, se creó un Comisionado para la atención a las Víctimas del Terrorismo.

La Comunidad de Madrid ha destinado desde 2019 más de 55 millones de euros a indemnizaciones por fallecimiento y daños físicos y psíquicos a los afectados. Solamente el año pasado, el Ejecutivo de Díaz Ayuso, ya indemnizó a un total de 1.235 solicitantes que cumplían con todos los requisitos.

Otros ámbitos

En el terreno educativo, Madrid cuenta con un programa pionero de testimonios en las aulas, de tal manera que se está formando a profesores sobre el tratamiento pedagógico del fenómeno que ha enturbiado las últimas décadas de la historia de España.

Ya hay varias promociones de docentes especializados en este ámbito. Estos cursos para profesores de Secundaria y Bachillerato sobre terrorismo se han impartido en el Centro Regional de Innovación y Formación (CRIF) Las Acacias. El objetivo es dar a conocer a los alumnos las consecuencias que han tenido las acciones terroristas y mantener entre los más jóvenes la memoria democrática del dolor de quienes han sufrido las consecuencias de la violencia.

El Comisionado empezó a idear iniciativas al comprobar por una encuesta que muchos jóvenes no sabían quién era Miguel Ángel Blanco. Por eso de lo que se trata es de «recordar a la gente quién era el joven político asesinado en Ermua en 1997, quién era Gregorio Ordóñez o Francisco Tomás y Valiente, entre otros muchos, que hubo víctimas y asesinos y que los que murieron lo han hecho en nombre de toda la sociedad», explicó en su día Rocío López González, directora del curso y Comisionada del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Atención a las Víctimas del Terrorismo. Y es que, contárselo a las nuevas generaciones «es importante porque con esto nos jugamos nuestros valores, el pilar de nuestra democracia, por eso hay que preservar y honrar la memoria de las víctimas. Les debemos mucho, son las representantes de nuestra libertad».

En el área cultural, la Comunidad de Madrid está apoyando iniciativas como las producciones audiovisuales de la Fundación Miguel Ángel Blanco y de otras entidades. También ha patrocinado un documental del prestigioso director Iñaki Arteta y está contemplado dirigir subvenciones a proyectos orientados a la sensibilización social contra esta lacra.

Otras de las medidas puestas en marcha en esta materia por el Gobierno madrileño han sido los acuerdos alcanzados con la sociedad civil, como los que se firmaron con las fundaciones Telefónica, Real Madrid y Fundación Endesa, así como con instituciones educativas, como la Universidad Complutense de Madrid.