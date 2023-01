Golf, vida nocturna y una amplia oferta cultural: así es la apuesta de Madrid para FITUR 2023

Más de 11 millones de turistas visitaron la Comunidad de Madrid en 2022, de los cuales, la mitad eran extranjeros. “Creo que es el momento de Madrid. La Comunidad vive un momento único de expansión, en el que se ha entendido que la colaboración público-privada es esencial para un turismo de calidad y sostenible”. Así lo ha expresado hoy la consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, durante la presentación a los medios de los planes de la Consejería para FITUR2023, feria que reunirá en Madrid a más de 8.500 empresas del sector turístico del 18 al 22 de enero.

“FITUR es una semana en la que, aparte de ofrecer datos, se empiezan a tejer operaciones comerciales de cara a 2023, ya que supone un encuentro entre touroperadores, empresas y la administración para ir avanzando en proyectos de cara a los próximos meses”, ha explicado Rivera, quien ha recordado, además, que se trata de “la primera feria turística del mundo, y fue la única que no cerró durante la pandemia: se celebró, con todas las medidas de seguridad, pero siguió celebrándose, lo cual ha sido muy bien valorado por el mercado internacional”.

Aprovechando la celebración de FITUR2023 se darán a conocer las primeras acciones de Madrid Turismo by Ifema, un despliegue en el que la Comunidad de Madrid va a invertir 30 millones en tres años, el Ayuntamiento capitalino 6 millones en ese mismo periodo e Ifema 2.4 millones más. Madrid Turismo by Ifema se sitúa, ha subrayado la consejera, como “herramienta fundamental para conquistar los mercados lejanos y estar preparados para, por ejemplo, el nuevo escenario chino”. Además de las campañas específicas en Asia a través de Madrid Turismo by Ifema, la Comunidad de Madrid sumará un presupuesto de 1,3 millones para la puesta en marcha de campañas digitales de publicidad programática con agencias de viaje de venta online, una herramienta “muy dinámica y flexible” que permite poner en marcha acciones rápidas para seguir ganando viajeros.

Al mismo tiempo, la Comunidad dará a conocer las conclusiones del primer informe de tendencias de turismo cultural elaborado junto a la Organización Mundial del Turismo (OMT), y dará a conocer un Protocolo de colaboración con Patrimonio Nacional para diseñar estrategias conjuntas que permitan promocionar y dar a conocer el futuro centro museístico de las Colecciones Reales, que a partir del verano aspira a convertirse en una referencia indiscutible de la propuesta cultural madrileña.

Por otro lado, “se presentarán nuevos productos diseñados con el sector, como la marca Nightlife in Greater Madrid, creada en el marco de un convenio con la Asociación de Empresarios de Ocio y Espectáculos Noche Madrid para promocionar la región como destino turístico destacando como factor diferencial su animada vida nocturna”, ha explicado Rivera. “Se trata”, ha subrayado “no solo de difundir la oferta recreativa, cultural y gastronómica madrileña sino de utilizarla como aliciente para la elección de la Comunidad de Madrid como destino de congresos, convenciones y eventos corporativos y de incentivos”.

Además, la Comunidad de Madrid se promocionará en FITUR 2023, bajo la marca Golf in Greater Madrid, como destino turístico de golf a nivel nacional e internacional y, para ello, presentará una estrategia de colaboración con la Asociación de Campos de Golf de Madrid para potenciar este producto de alto valor añadido, dirigido a un nicho de mercado caracterizado por un gasto medio un 55% superior al del resto de visitantes.

“Lo que buscamos con todo ello es que Madrid siga escalando posiciones amparada en lo mejor que tiene, que es su estilo de vida y cómo este se ofrece a sus visitantes”, ha asegurado la consejera. “Queremos que siga creciendo, que se siga consolidando y que siga ofreciendo oportunidades a los madrileños y, por supuesto, a todos aquellos que cuando vienen saben que pueden sentirse en su casa”, ha añadido.