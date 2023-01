Fitur 2023 se supera de nuevo con fuertes crecimientos

Organizada por Ifema Madrid, Fitur 2023 celebrará, del 18 al 22 de enero, una de las ediciones más potentes y estratégicas mostrando la fuerza del ecosistema del turismo en el mundo, a través de la participación de empresas, países y destinos y diez grandes secciones especializadas en dinamizar la actividad turística.

Este año, Fitur apuesta por mantener su convocatoria durante los dos años de pandemia como único punto de encuentro activo en Europa, unido a la evolución favorable de los datos de la industria turística nacional e internacional en estos últimos meses, ha hecho posible consolidar un importante crecimiento de la feria, asemejándose a la edición récord de Fitur celebrada en 2020: 8.500 empresas participantes, 131 países, 755 titulares y 66.900 m2 netos de exposición.

Guatemala será el país socio 2023, bajo la marca “Guatemala. Asombrosa e imparable”. Esta nueva apuesta engloba por primera vez los sectores de turismo, economía, inversión y cultura e invita a conocer el país desde la cultura guatemalteca con la esencia de sus textiles típicos, la caracola del tiempo y los colores vibrantes y dinámicos de una sociedad en desarrollo. Con esta Marca País Guatemala homenajea a las riquezas y tradiciones que caracterizan el país, así como la sabiduría ancestral, el patrimonio histórico cultural y la biodiversidad de sus bosques, volcanes y ríos.

Si algo caracteriza esta edición de Fitur es su crecimiento, que se ha dejado sentir en todos los parámetros de la Feria, siendo especialmente relevante en la superficie de exposición que se iguala a su mejor edición en tamaño récord de 2022, con 8 pabellones repletos, así como la participación directa de titulares de stands (755) que crece un 32% con respecto a la pasada edición y hasta el 50% en lo relativo a participación internacional.

En cuanto a previsión de asistentes se espera una importante afluencia, con cifras que superarán los 120.00 profesionales, y entre los 80 y 90 mil visitantes de público general que acudirán el fin de semana. En cuanto a la participación internacional también se registran importantes crecimientos con respecto a la pasada edición de la feria.

Sostenibilidad, especialización, innovación y las tendencias de vanguardia serán los ejes sobre los que girarán los contenidos de Fitur, alineados con el objetivo de la feria de contribuir a la dinamización y el crecimiento de la actividad turística. Además, tendrá una fuerte orientación al negocio durante sus tres primeros días dedicados exclusivamente al B2B.

Fitur 2023 llega para consolidar la fuerte recuperación de la actividad turística mundial FOTO: Fitur 2023

Novedades y gran oferta de FITUR 2023

Esta edición de Fitur 2023 además, mostrará diez grandes secciones que permitirán al profesional conocer y descubrir las oportunidades de negocio que ofrecen estos segmentos en comunicación con la actividad turística. Entre ellas, y como novedad Fitur Sports, que en colaboración con la Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores de Artículos Deportivos AFYDAD destacará el potencial del turismo deportivo como impulsor del desarrollo turístico sostenible; Fitur Cruises dedicada al “turismo azul”, que viene potenciada con un gran programa de propuestas y actividades B2B y B2C diseñadas para fomentar el encuentro de la industria de cruceros con los puertos, los destinos turísticos, y el público, y Fitur Mice, que ofrece su agenda de encuentros profesionales para el turismo de reuniones, ampliando su campo de acción para al comprador corporativo y al asociativo.

Fitur Techy, ofrecerá un completo programa de debates y conferencias bajo el título “Viaje al Centro del Turismo”. para hablar de tecnología y sostenibilidad y abordar cuestiones como el papel de la Inteligencia Artificial, la Economía Circular o los Gemelos Digitales en el sector turístico; Fitur Know How & Export, se centrará en la gestión del dato, la transformación digital y la sostenibilidad, de la mano de SEGITTUR; Fitur Talent pondrá el foco en la evolución y la gestión del talento en las organizaciones y empresas durante los últimos años, en el programa que organiza Educación 3.0; Fitur Woman, en colaboración con Women Leading Tourism, orientará su debate al rol de las mujeres en el mundo laboral en la industria turística y en la importancia del liderazgo femenino; Fitur Lingua destacará el turismo idiomático y sus mercados potenciales a lo largo de un programa diseñado por FEDELE; Fitur Screen conectará la industria cinematográfica y el turismo de la mano de Spain Film Commission; Fitur LGBT+ se centrará en la oferta turística generada para este segmento de viajeros LGBT, y el Observatorio de sostenibilidad Fitur Next se dedicará al reto de la regeneración de los espacios naturales y mostrará como la industria turística puede contribuir a esta tarea. .

El formato online de Fitur se encontrara en la plataforma Fitur Liveconnect que vuelve a hibridar la feria ampliando las oportunidades de networking y permitiendo preparar y dar seguimiento a la participación presencial más allá del escenario y las fechas de Fitur.

Ucrania en FITUR

Ifema Madrid, a través de Fitur, también ha querido expresar su solidaridad con Ucrania cediendo de forma extraordinaria, dada la situación crítica del país, un stand de cortesía en el pabellón de Europa que facilitará el desarrollo del programa Meet Ukraine y donde los asistentes a Fitur podrán dejar sus mensajes de solidaridad.