Esta semana se celebra Fitur, escaparate del turismo mundial. Este caminante lleva muchos años visitando la feria que es espectacular. Creo que la primera vez fue en el Pabellón Luxemburgo que estaba en La Castellana. Este pabellón trasladado tras una exposición española desde Luxemburgo se montó en Madrid y luego se destruyó. Su terreno, donde el metro cuadrado era oro, se permutó por una parcela fuera de la M-30 en unos años en los que nadie exigió a la Cámara de Comercio explicaciones.

Fitur ha ido creciendo paralelamente al desarrollo exponencial del turismo, que aún no ha superado la pandemia totalmente. ¿Quién va hoy a China? Este caminante promete que hasta que no haya más transparencia no volverá. Yo les aconsejo que si tienen un ratito esta semana vayan a Ifema y podrán conocer (la entrada 12 euros el fin de semana) los lugares más extraordinarios del mundo.

También podrán pasear por España, un país extraordinario. Los que no podrán visitar Ifema serán unos señores, y alguna señora, que fueron condenados dentro de una pieza Gürtel a penas de 13 años y tres meses de prisión por amañar contratos entre la Generalitat valenciana y la trama Gürtel para los stands de Fitur. El Tribunal Supremo confirmó las penas y bien confirmadas están. He estado repasando algunas sentencias por el asesinato de mujeres, antes de la Ley Montero (que no se porque llaman «solo sí es sí») y he visto condenas a cárcel, que incluyen tirar el cadáver a un contenedor, de 6 a 15 años. ¿Poco por matar o mucho por robar?

Bueno, perdonen. Yo hoy solamente quería decirles sólo que visiten Fitur que está muy bien.