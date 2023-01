El sector de la tecnología se consolida como la gran salida profesional

Alrededor de 35 empresa tecnológicas y 1.490 estudiantes de Ciclos de Grado Superior y Másteres de Desarrollo, Sistemas y Redes participaron ayer en el VII Foro de empleo tecnológico (EMPLEATECH), que ha organizado el Instituto de FP Tajamar. Institutos, profesores y empresas se han reunido para crear un contacto directo entre quienes forman –y aspiran a formar– parte de este sector. De este modo, los alumnos conocen los perfiles más requeridos por las empresas y cómo acceder a un puesto de trabajo.

En palabras del coordinador del foro, Juan Bou, y su asesor, José Antonio Ureta: “La transformación digital hay que entenderla desde un conjunto de elementos: big data, blockchain, inteligencia artificial, etc. Este foro se encarga de compartir todas las materias que componen esta transformación. Nos dirigimos a esos alumnos que tienen talento pero que no tienen claro a dónde dirigirse. Para eso nos ponemos en contacto con empresas que van a ayudar a orientarlos e incluso contratarlos en un futuro”, explican.

Ambos hacen énfasis en la importancia de estar formado y en constante aprendizaje, actualizado cada día, especialmente en este área que crece a pasos agigantados: “La formación en los institutos es buena, pero detectamos que todavía hay un salto entre la formación que se imparte en los centros y lo que necesita el día a día en la realidad de una empresa. Con el foro buscamos estrechar esa distancia que todavía existe y comunicamos a empresa y alumnos”, detallan. En cuanto a los requisitos para estar presente no son más que el estudio de las nuevas tecnologías (que compone muchas ramas) así como pertenecer a compañías dedicadas a ello específicamente. Por fortuna, ambos expertos en este sector manifiestan el futuro tan esperanzador para quienes lo integran, pues si de algo no cabe duda es que la tecnología es el futuro y las ofertas laborales no escasean.

LA RAZÓN ha hablado con cinco perfiles que han contado su experiencia en el foro:

Sara Álvarez - Máster de Desarrollo de Tajamar

Cursó la ESO en el I.E.S. Juan de la Cierva, accedió al Grado Superior en Desarrollo de Páginas Web y ahora hace su máster en Tajamar. A sus 27 años, Sara quiere dedicarse al desarrollo de web desde su cara más visual hasta lo más interno. “Es un sector con muchas posibilidades y me encantaría dedicarme a algo con repercusión internacional”, cuenta. Sara confiesa que no le preocupa encontrar trabajo porque hay infinidad de salidas: “Las empresas aquí te buscan y vienen al foro a por nuestro perfil. Los institutos y compañías valoran mucho este evento porque es el sitio para conocerse y saber qué queremos. Es una oportunidad que te da todas las facilidades del mundo”. Una de las cosas que Sara se da cuenta es que muchas caras que actualmente están en los stands fueron antiguos alumnos, es decir, un año después ya tienen trabajo. Y, sobre todo, destaca el contacto cercano entre los participantes: “Nada que ver con dejar un currículum y ya, esto es una relación de tú a tú, habláis y os contáis qué queréis, las inquietudes, la toma de contacto… Se resuelven todas las dudas, incluida la información del salario sin necesidad de preguntarlo”, añade.

Giovanni Cortés - Máster de Desarrollo de Full Stack en Tajamar

Con tan solo 22 años ya tiene muy claro a qué aspira. Estudió el bachiller científico, un Grado Superior en DAM –Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma– en el I.E.S. Lázaro Cárdenas, y ahora cursa un máster de Full Stack. Giovanni considera que el foro se diferencia de cualquier otro modelo de captación de talentos: “Si por ejemplo quieres buscar trabajo como programador y pretendes informarte de primera mano, en la mayoría de ocasiones es la misma información que recibe el cliente. Si buscas datos sobre empresas como cualquier banco, por ejemplo, obtienes respuestas muy generales y muy pocas de ellas se refieren a la parte interna de la compañía, a lo que hay detrás. Sin embargo, en el foro puedes conocer cómo funcionan internamente, sus tecnologías, su organización y gestión diaria, cómo podrías integrarte tú en ese equipo… Enviar una solicitud en LinkedIn no es lo mismo que hablar cara a cara con el negocio”, detalla. El alumno apela a la importancia de los distintos métodos de trabajo individuales y la oportunidad de darlos a conocer en este día. A su vez, es una forma de romper con los antiguos modelos de entrevistas en la que era solamente el demandante de empleo quien tenía que conquistar a la empresa, “aquí existe una relación horizontal entre las partes”, concreta Giovanni. ¿Y qué ocurre con ese momento aterrador para muchos a la hora de preguntar por el sueldo?: “Aquí te lo dicen sin preguntar. Los propios jefes de la empresa nos animan a que lo preguntemos, nadie trabaja de gratis”, concluye.

María Marhuenda y Andrea Fernández - Recursos Humanos de EY

Ambas confiesan que el foro les ha resultado un mecanismo muy útil para conocer distintos perfiles profesionales. “Hay perfiles muy técnicos que encajan muy bien con los proyectos que estamos organizando. Este foro abarca multitud de centros y empresas del sector, es importante saber posicionarse”. Confirman que la tecnología es el presente y el futuro: “Hemos pasado de necesitar un 50% de perfiles tecnológicos hace diez años, a que ahora todo se acelere rápidamente con la tecnología. Eso implica renovar, cambiar departamentos y ampliar la búsqueda a perfiles técnicos para actualizarse”, explican María y Andrea. En lo que se refiere al papel de la mujer en este tipo de áreas de corte científica, ambas reconocen la existente diferencia entre la presencia masculina y femenina. Por ello, abogan por la necesidad de potenciar la contratación de mujeres en el ámbito tecnológico y darles visibilidad en todos los proyectos: “Queremos que las mujeres se sientan capaces y vean que hay oportunidades para ellas. Las empresas tienen que ser responsables para fomentar su contratación. Tanto en universidades como en centros educativos la mujer siempre ha estado más alejada de esta rama, pero esto no se trata de un mundo de hombres, sino que todos tenemos cabida, todo se está informatizando y todos hemos de tener las mismas posibilidades”, relatan.

Marta Marful - Área de talentos de VASS

Estudió psicología y trabaja en la parte de Salesforce de VASS, una consultora internacional tecnológica. “El objetivo de venir a este foro es estar presente en un sector que está creciendo muchísimo, así como lo hace nuestra compañía. Hay que crear vínculos entre las personas que se están formando en partes de desarrollo de sistemas, desarrollo web, informática, etc. y el trabajo real. La teoría es muy necesaria pero evidentemente hay un choque cuando llegas a las primeras prácticas. Por mucho conocimiento que tengas, la parte práctica es muy diferente”. Marta cuenta que los asistentes se han acercado preguntando numerosas dudas sobre la entrada al mundo laboral, cuentan sus intereses y presentan sus perfiles. Es cierto que cuando muchos juniors se enfrentan a echar su solicitud, las empresas piden mucha experiencia previa y esto genera mucha frustración por poder empezar. Por ello, Marta responde: “Todos los años nos encargamos de que, además de quienes cuentan con una amplia trayectoria, entren nuevos candidatos para aportar frescura, nuevas ideas. Es necesario que venga gente de cero, haga programas formativos y trabaje aquí porque es un beneficio mutuo. Hay que dar oxígeno al equipo”.