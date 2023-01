El alcalde de Ciudadanos más votado de Madrid abandona el partido: “No tiene futuro”

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, ha hecho público este jueves un comunicado en el que anuncia su decisión de abandonar Ciudadanos. Se trata de una salida relevante en la medida en la que Campos fue en las elecciones municipales de 2019 el candidato naranja que, posteriormente, logró llegar a la Alcaldía con más apoyo en las urnas dentro de la Comunidad de Madrid. Ciudadanos fue la lista más votada en este municipio con el 23,5% de los votos. “He comunicado a mi partido que, después de haberlo meditado, apelando a la coherencia y responsabilidad que siempre he mantenido durante los últimos años, he tomado la firme decisión de no presentarme bajo la marca de Ciudadanos a las próximas elecciones municipales”, señala en este escrito.

Campos lamenta que “Ciudadanos es un partido que fue, pero ya no es, y se ha visto claramente en esta última etapa”. A pesar de esta renuncia, Campos deja entrever que su intención es presentarse a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, aunque no sea como cabeza de cartel de la marca naranja en Paracuellos: “Quiero seguir luchando por los intereses de los vecinos de Paracuellos pero Ciudadanos es un partido que no tiene futuro y yo quiero un futuro para Paracuellos de Jarama. Ante el ambiente de crispación y de anteponer las siglas y tendencia política a los intereses reales de los vecinos, buscó un proyecto en el que el vecino sea el protagonista y el centro de las políticas que llevemos acabo. Tengo un proyecto de futuro para Paracuellos que empezó hace 4 años y que necesita de 8 años para consolidarse y por ello voy a luchar”.

Campos asegura en su comunicado que su “única intención es trabajar por los paracuellenses, seguir mejorando nuestro municipio, y dotarlo de las infraestructuras necesarias, muchas de ellas demandadas desde hace años, como la variante, la construcción de un recinto ferial o la mejora de las infraestructuras de agua”.