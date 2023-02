Pablo Iglesias bromea con infiltrar policías que tengan sexo con Ayuso y Feijóo: “Los del PP son unos viciosos”

El exvicepresidente Pablo Iglesias ha ironizado a raíz del caso del agente de Policía Nacional que presuntamente se infiltró en movimientos sociales de Barcelona y mantuvo relaciones sexuales con varias mujeres, con una propuesta inventada al ministerio del Interior para que hiciera lo mismo con cargos del PP. A través de su podcast ‘La Base’ y con las denuncias de varias formaciones políticas por este asunto, Iglesias bromeó ayer que cuando estuvo en el Gobierno propuso al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, infiltrar a agentes policiales en el PP, dado que “pocas organizaciones políticas han cometido tantos delitos”, si bien deja patente que este comentario es ficticio y no ocurrió.

“Te propongo infiltrar hombres y mujeres de la Policía y la Guardia Civil que consigan tener relaciones sexuales con los jefes del PP. Sabiendo que son de derechas esto no puede ser tan difícil. En la cama seguro que cantan ‘La Traviata’ y si nuestros agentes le ofrecen droga ni te cuento, que los del PP son unos viciosos”, mantiene en tono irónico. Luego, prosigue con esa conversación inventada para subrayar que si esos agentes se “hacen pasar por peperos de toda la vida para que engañan a Pablo Casado, a Feijóo, a Ayuso y a Margallo para que follen con ellos; seguro que pueden contar cosas, ministro, para defender la democracia y el Estado de Derecho”. “Tenemos agentes entrenados para esto y para mucho más, estamos defendiendo la democracia y el Estado de derecho; no me vengas con que si la democracia y con la libertad sexual. ¡La democracia se defiende en las cloacas, joder! Ya lo decía Felipe González”, prosiguió.

Finalmente, zanja al final de su alocución confiando en que espera que “no haga falta aclarar que no propuso esto a Marlaska”, si bien esto, a su juicio, es lo que se hizo “básicamente” con colectivos sociales de izquierda: “infiltrar a un agente que engañó a varias mujeres para que tuvieran sexo con él con la única intención de obtener información para una supuesta investigación, todo esto presuntamente”. Por tanto, ha lanzado que el Ministerio del Interior debería aclarar si tenía conocimiento de esto y le gustaría saber qué opinión tienen la exvicepresidenta Carmen Calvo y las “feministas” del PSOE de que un policía engañe a mujeres para tener sexo con él.