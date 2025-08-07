"Parece que ha habido una rave": la denuncia viral de una valenciana tras alquilar un piso en Madrid

Madrid se ha consolidado como una de las ciudades más caras de España para alquilar, tanto para estancias largas como para visitas turísticas. La demanda disparada, el auge de los pisos turísticos y la escasa regulación efectiva han provocado un panorama insostenible para muchos.

Portales como Booking, Airbnb o Idealista ofrecen miles de opciones en apariencia atractivas, pero en muchas ocasiones, las fotografías no reflejan el estado real del inmueble. Mientras tanto, propietarios y empresas aprovechan la alta demanda para subir los precios incluso si las condiciones son precarias.

Un ejemplo reciente lo ha protagonizado una joven valenciana, cuyo vídeo en redes sociales ha desatado la indignación de miles de usuarios al mostrar el estado lamentable del apartamento que alquiló en en centro de Madrid por más de 300 euros.

Un piso inhabitable por 320 euros

A través de un vídeo en TikTok, Viki Currás (@vikicurras) ha compartido su experiencia al alquilar un piso turístico en el barrio de Goya, en pleno distrito de Salamanca, a través de Booking. "Vale, para que alucinéis todos, he alquilado un piso en Goya, en Salamanca, ¿vale? En Madrid, por dos noches, 320 euros", comienza diciendo. Sin embargo, lo que se encontró al llegar no tenía nada que ver con las imágenes del anuncio.

En el vídeo, la joven valenciana hace un recorrido por el piso visiblemente sucio, deteriorado y en condiciones que rozan lo insalubre: puertas rotas, suelos pegajosos, manchas, restos de basura e incluso "un porro olvidado", como identifica ella. "Parece que ha habido aquí una puta rave", comenta. Sin embargo, no era lo único, la cama aún tenía pelos y suciedad: "¿Tú me quieres decir que esto está limpio?", se preguntaba.

Ni higiene ni responsabilidad

La cocina y el baño tampoco se salvan. "Por el amor de Dios, que está todo hecho una puta basura...dime tú quién coño va a querer ducharse en esa ducha, porque yo no", dice mientras enfoca una mampara llena de restos de suciedad. Según explica, comenzó a limpiar por su cuenta porque no podía estar tranquila: "La mierda va saliendo de todos los putos lados".

Lo que más decepciona a Viki es la responsabilidad que mostraba la dueña y las soluciones poco óptimas que la daba. De hecho, relata que tuvo que recoger las llaves en un bar cercano y que, además, la aseguró haber limpiado. "La colega tiene los huevos de decirme que ha venido ella en persona a limpiar y que está todo perfecto", comenta.

Estafas en pisos turísticos

La experiencia de Viki no es un caso aislado. Cada vez son más las personas que denuncian públicamente el estado lamentable de algunos alojamientos turísticos. Bajo anuncios con fotos engañosas o desactualizadas, muchos viajeros se topan con apartamentos que distan mucho de lo prometido. A pesar de ello siguen disponibles para reservar.

A raíz de la denuncia del piso en Goya, muchos usuarios han compartido sus experiencias en comentarios. "Me pasó lo mismo en Sevilla y en Booking no hacen NADA, es penoso", afirman. Otros, por su parte, expresan los problemas a los que te enfrentas si quieres reclamar el dinero: "Me costó la mismísima vida que me devolvieran parte del dinero, pero lo conseguí. Llamaba todos los días hasta que dije 'tenéis hasta mañana para hacerme la devolución' y a los 10 minutos me la hicieron".

Al final del TikTok, @vikicurras asegura que decidieron irse y reservar otro apartamento. Sin embargo, el dinero jamás se les devolvió puesto que la propietaria se negaba a ir a limpiar, ya que afirmaba que estaba todo impecable. De esta manera, "Booking no debería dejar que esta clase de alojamientos estén en su portal de reservas", escribió al final del vídeo.