Alcalá celebra el Día de la Policía Local con el reconocimiento a más de 200 agentes y oficiales

La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha presidido este lunes la ceremonia de entrega de 222 medallas y condecoraciones con motivo del Día de la Policía Local, organizada como es tradicional en torno a la festividad de la Virgen del Val, patrona de la ciudad y del Cuerpo.

El acto, realizado en el auditorio municipal Paco de Lucía, ha estado precedido por una misa en la iglesia del convento de Santa Úrsula, a la que ha asistido el director general de Seguridad Ciudadana de la Comunidad de Madrid, Luis Miguel González Morato; el jefe superior de Policía de Madrid, Javier Galván Ruiz; el comisario jefe de la Policía Local, Luis Antonio Moreno, y el comisario jefe del Cuerpo Nacional de Policía en la ciudad, Vicente García.

En esta edición se han otorgado un total de siete Cruces al Mérito Profesional con distintivo blanco, cuatro de ellas miembros de la Policía Local, Ángel Luis Peinado, Guillermo Fernández, Luis Miguel Jiménez y Antonio García.

También han sido reconocidos con la Cruz al Mérito Profesional, el comisario jefe de la Policía Nacional de Torrejón, Juan Ignacio Parreño Mamajón, el comisario general de la Policía Municipal, Óscar José Gallo Fernández, y el inspector jefe de la Brigada Local de la Policía Judicial, Santiago Ruiz Zamorano.

Además de las cruces, durante la ceremonia se han entregado 17 felicitaciones a otros miembros de la Policía Local: Miguel Ángel Martínez, Francisco Javier García, Sergio Nieto, José Antonio Varela, Miguel Mateo, Vicente Martín, Javier López, José Antonio Pradales, Javier Rodríguez, Blas López, Alberto Ruano, Francisco Guillermo Gil, Marcos Agúndez, Iván Sánchez, Abraham Núñez, Natalia Guillén y Raúl Mínguez.

En la ceremonia también han recibido un reconocimiento por su colaboración con la Policía Local, el vecino que atendió y acompañó a la joven que sufrió una violación el pasado 25 de junio, Alfredo Castellanos Pereira, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, y la autora e intérpretes del nuevo himno de la Policía Local alcalaína, Soledad Martínez Ruiz y por el Orfeón Complutense.

El acto se ha completado con la entrega de placas a once agentes que se han jubilado en los últimos meses y con las Cruces a la Constancia en el servicio con distinto bronce, plata y oro a 183 policías que han cumplido 15, 20 y 25 años en el cuerpo, respectivamente.