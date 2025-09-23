Hoyo de Manzanares sufrirá cortes en el suministro eléctrico este martes y miércoles

El Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares ha informado que, con motivo de trabajos de ampliación y mantenimiento en las instalaciones de la compañía eléctrica, el suministro se verá interrumpido de manera intermitente en distintas zonas del municipio durante este martes y miércoles.

Así, según ha compartido el Consistorio en un comunicado, este martes los cortes comenzarán a primera hora de la mañana. En concreto, entre las 08.15 y las 08.30 se producirán interrupciones en calles como Rocío, Cierzo, La Paz, Granizo, Relámpago, La Tormenta, Cayetano Ruiz, Damián Blasco, Fausto Martín, Doctor Fleming, Félix Martínez, José María Ruiz Heras, Colonia Peña del Rayo y la avenida Peña del Rayo.

A media mañana, entre las 10 y las 11 horas, se verán afectados varios inmuebles situados en las calles Gabia, Ardines y Caravia, así como en la urbanización Berzosa, la avenida de Asturias y la calle La Vejal, entre otras.

Posteriormente, de 11.15 a 12.15 horas, las interrupciones alcanzarán a vecinos de las calles Cares, Nalón y Candamo, además de diferentes tramos de la avenida de Asturias y la calle Río Sella. Finalmente, entre las 12.45 y las 13 horas, volverán a registrarse cortes en las mismas calles donde se inició la jornada.

El miércoles, la suspensión del suministro eléctrico está prevista entre las 10 y las 11 horas. En este caso, los trabajos afectarán al Camino de Manzanares, a la urbanización Navagrande y a la calle Finca Matalosgrajos.

El Ayuntamiento ha indicado que estas interrupciones tendrán un carácter temporal y están vinculadas exclusivamente a labores técnicas de mejora de la red. Asimismo, ha recomendado a los vecinos tener en cuenta los horarios previstos para minimizar las molestias.