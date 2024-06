El alcalde de Fuenlabrada enmienda a Lobato y marca perfil para sucederle al frente del PSOE-M

El alcalde de Fuenlabrada, Francisco Ayala (PSOE), se ha desmarcado de la dirección del partido y, en concreto, del líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, al criticar abiertamente, en una entrevista a Europa Press, su respuesta ante el conflicto que el regidor mantiene por La Cantueña con la Comunidad de Madrid. Más aún, ha enmendado la línea política del líder de los socialistas al frente del PSOE-M.

Ayala, que había rivalizado con Juan Lobato en las Primarias para ocupar la secretaría general del partido en 2021, ahora ha arremetido contra Lobato al que ha reprochado no haber sido crítico con el uso que quiere dar la Comunidad de Madrid a La Cantueña, donde está previsto dar acogida a menores extranjeros no acompañados, en contra del modelo que defiende el regidor, que ha acudido incluso a los tribunales en su conflicto con la Comunidad de Madrid.

Ayala ha lamentado no haber escuchado las voces críticas de Lobato mientras el regidor echaba un pulso a la Comunidad, aunque salva al Delegado del Gobierno, Francisco Martín, «que ha dicho que ese modelo (el de megacentro de menores lejos del núcleo urbano) no es (...) Alguien tendrá que decir hacia dónde vamos», ha sentenciado. «Yo he sido completamente leal pero con Fuenlabrada no se juega. He echado de menos que mi secretario general diga algo con respecto al centro de menores no acompañados. Me parece que sería lo normal, porque no es una política local y de la Comunidad de Madrid, es una política regional», lamentó.

Más aún, cree que ha habido gente «dentro del partido» a la que ha «interesado hablar más de la amnistía y de Cataluña».

Pero Ayala ha ido más allá al cuestionar a la dirección del partido al reflexionar sobre la causa de que Más Madrid se haya convertido en el líder de la oposición desplazando al PSOE a una segunda posición. El alcalde de Fuenlabrada cree que el votante dejó de optar por la papeleta de los socialistas porque en la región el PSOE no ha lanzado «un mensaje claramente de izquierdas». «La gente está deseando que llegue el PSOE con unas alternativas que sean claras y nítidamente de izquierda que identifique al partido como un modelo alternativo a la motosierra».

Como ejemplo ha puesto el caso de Fuenlabrada, donde «Más Madrid no ha llegado a un año y ha dimitido el único concejal que tiene, porque no tiene estructura».

En el PSOE-M las declaraciones del alcalde de Fuenlabrada que dejan malparado al líder de los socialistas madrileños se han interpretado como «un intento de marcar perfil propio, supuestamente más izquierdista». Fuentes socialistas creen que «está esperando a que Ferraz dé por amortizado a Juan Lobato para postularse él como el próximo líder de los socialistas madrileños».

Y más después de que la última Comisión Ejecutiva Federal del partido en Madrid mostrara su preocupación por la debilidad que el partido muestra en Madrid a raíz de los resultados obtenidos en las últimas elecciones europeas después de que la mitad de la diferencia de votos entre PP y PSOE procediera de la Comunidad. Esta circunstancia ha hecho pensar en el futuro podría replantearse un nuevo liderazgo en la Comunidad de Madrid.

«Adversario externo»

Pero el discurso del alcalde de Fuenlabrada alertando de que Más Madrid no le puede «comer la tostada en el cinturón rojo» al PSOE no ha dejado indiferente a la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, quien ha exigido al PSOE-M que no gestione su «falta de liderazgo y sus crisis internas creando un adversario externo» en la fuerza de izquierdas más votada en la Cámara regional.