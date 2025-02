Almeida recomienda a Sánchez que siga a Olaf Scholz, que no buscó "pactos imposibles"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aconsejado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que siga el ejemplo del canciller alemán Olaf Scholz, que no buscó anoche "pactos imposibles" tras quedarse los socialdemócratas de la SPD en tercera posición sino "ponerse a disposición del partido ganador", los democristianos de Friedrich Merz.

"Me parece que Pedro Sánchez, si de verdad quiere frenar a lo que él denomina la extrema derecha, debería tomar buena nota de lo que ha hecho el canciller Scholz, que ayer perdió las elecciones claramente y lo que hizo, en vez de buscar pactos imposibles, fue ponerse a disposición del partido ganador", ha defendido a la salida de un desayuno informativo en el que ha presentado al presidente valenciano, Carlos Mazón.

Cree Almeida que si Sánchez hubiera hecho eso hace un año y medio el país "no estaría en la situación tan dramática de estos momentos". "Pedro Sánchez tiene que mirar lo que ha hecho Scholz, mirar lo que hacen los gobernantes responsables, que es buscar el bien común, que no es pactar con todo aquel con el que se pueda pactar, con independencia de dónde venga y lo que piense, para que el partido más votado no gobierne", ha continuado.

"Lo que se podría haber hecho en las elecciones de julio del año 2023 es respetar lo que siempre se ha hecho en España, que es la lista más votada, y nos hubiéramos evitado el bochorno de tener que reunirse el Gobierno de España con un prófugo de la justicia", ha reiterado sobre Carles Puigdemont.

Almeida ha lamentado que "esto parece un chiste malo, pero es lo que está pasando en España". "Si Pedro Sánchez hubiera tenido la misma decencia y dignidad que el canciller Scholz, en estos momentos habría un gobierno asentado sobre la voluntad mayoritaria de los españoles, con la lista más votada y no dependiendo de reunirse con un prófugo de la justicia", ha zanjado.