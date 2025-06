Almeida: "Ser padre a los 50 tiene desventajas, pero también ventajas"

A escasos días de convertirse en padre de su primer hijo con Teresa Urquijo -un niño al que llamarán Lucas y cuyo nacimiento está previsto para el próximo 24 de junio- José Luis Martínez-Almeida ha visitado 'El programa de Ana Rosa' para hacer un repaso del momento convulso que atraviesa la actualidad política en nuestro país. Y como no podía ser de otra manera, y con la naturalidad y cercanía que le caracteriza, el alcalde de Madrid no ha dejado pasar la ocasión de pronunciarse ilusionado sobre su inminente paternidad.

Muy sincero, el político popular ha reconocido que "ser padre a los 50 tiene una serie de desventajas", pero también tiene sus "ventajas": "Yo creo que eres muy consciente, pensabas que ya no te iba a pasar y te va a pasar y, por tanto estás muy emocionado...", ha confesado, sin ocultar su felicidad ante la cercanía del momento.

Ha sido entonces cuando Ana Rosa Quintana -que fue madre de gemelos a los 48 años- le ha 'lanzado un capote' asegurando que "ya te digo yo que no pasa nada por ser padre cerca de los 50".

Como ha confirmado, se cogerá las seis semanas de baja de paternidad para no perderse "ni un solo minuto del niño" y disfrutar de este momento tan especial con Teresa, con la que contrajo matrimonio el 6 de abril de 2024 tras un año de discreto noviazgo. "Y estar con la madre, por supuesto. Merece mucho la pena coger la baja de paternidad, y más aún cuando uno va a ser padre abuelo como es mi caso" ha bromeado con una sonrisa haciendo referencia a su edad.

No es la primera vez que se sincera sobre este tema, ya que el pasado noviembre, en su charla con Vicky Martín Berrocal en su podcast "A solas con..." -cuando su mujer todavía no estaba embarazada- confesaba sus ganas de ser padre, revelando que "me hubiera gustado serlo con más tiempo", lamentándose de que "por una cuestión biológica me voy a perder muchas cosas de mis hijos".