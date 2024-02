Arrancan los "Mayko Concerts": los conciertos más íntimos de Arganzuela

Más de una treintena de conciertos íntimos a la luz de las velas integran la nueva programación de La Sala Mayko para febrero, marzo y abril. Tributos a Taylor Swift, Mecano, ABBA, Ed Sheeran y las Grandes Divas destacan entre las principales novedades de los "Mayko Concerts", sin olvidar sus sesiones de flamenco-jazz, Coldplay y Vivaldi, música sefardí, tributos a Ludovico Einaudi, Yann Tiersen y Yiruma, Adele… Además, bossa y boleros, Lírica Chic, repaso a la música clásica y temazos del pop-rock en clave de cello. La música, hay que vivirla.

Los Mayko Concerts son “los conciertos a la luz de las velas más íntimos de Madrid”. Veladas en exclusiva para 40 personas, “con los artistas apenas a un metro del público y visibilidad y acústica perfectas, incluso trato VIP”, explica May Fernández, directora de este espacio cultural del distrito Arganzuela. De una hora de duración, se reparten entre viernes, sábados y domingos en horarios de tarde-noche. Entradas a 17€ en Atrápalo y Lasalamayko.com.

La cita más esperada llega el viernes 1 de marzo (20:30). Carlota Mad (voz, guitarra y piano) repasa la carrera de la mega estrella estadounidense Taylor Swift, Grammy 2024 a Mejor Álbum y Mejor Álbum Vocal de Pop por ‘Midnights’. Además de sus últimas canciones, interpreta éxitos inolvidables como ‘You belong with me’ y ‘Out of the woods’. Whitney Houston, Lady Gaga, Mariah Carey, Cher, Alicia Keys, Madonna… son algunas divas a las que se rinde homenaje en dos veladas a cargo de Beca Laud (voz y piano): domingos 10 de marzo (20:30) y 14 de abril (19:00).

Los Mayko Concerts no se olvidan de otra diva española de los 80 y 90, Ana Torroja y sus ya legendarios Mecano. Con su voz y piano Beca Laud recupera canciones que marcaron una época, desde los inicios (‘Barco a Venus’, ‘Hoy no me puedo levantar’) a la eclosión (‘Hijo de la luna’, ‘Cruz de navajas’, ‘Mujer contra mujer’) de una banda icónica para el recuerdo.

“Nuestra programación se dirige a todas las generaciones y públicos, de los millennials a los baby boomers y otros más nostálgicos”, apunta May Fernández. Así, encontramos tributos a Ed Sheeran, otro ídolo de masas para que los hijos vengan acompañados de sus padres. Hoy, 25 de febrero (18:30) el pianista Miguel Yera nos redescubre joyas del cantautor británico, como‘Bad Habits’, ‘Photograph’ y ‘Shape of you’. Repite el sábado 9 de marzo (21:00)Si buscamos una experiencia de lo más retro, Beca Laud nos devuelve al romántico glamur de la disco de los 70 con los éxitos de ABBA: ‘Dancing queen’, ‘Mamma mía’, ‘Chiquitita’… Los mejores temas de la banda sueca con voz y piano ponen los pelos de punta.

El sábado 18 de abril (20:30) llega el turno de las divas… del jazz. El dúo María Le Bone (voz) y Antón Troya (guitarra) recorre la discografía de Ella Fitzgerald y Billie Holiday, de los años 30 a los 50. “Sientes la música tan cerca que puedes tocarla con los dedos, el tiempo se detiene y te llega al corazón”, desvela May Fernández sobre un formato que encandila a los madrileños desde hace dos años. Fundada en 2014, La Sala Mayko se ha convertido en un espacio multidisciplinar de referencia, al acoger también muestras teatrales, proyecciones de cortometrajes y eventos.

El público siente a un palmo la intensa energía de duetos de primer nivel internacional, como los del trompetista italiano Dino Raola y Josemi Garzón al contrabajo (‘Puro jazz’), la chelista Marta Mulero y la violinista bielorrusa Elina Sitnikava (‘Vivaldi, las cuatro estaciones’), el violinista Manuel Urios y el pianista David Santacecilia (‘Lo mejor de la música clásica’)..