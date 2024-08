El arte y la moda “made in Madrid”

En pleno 2020, en medio de una ciudad vacía y confinada, nació una marca que combina la pasión por el arte y la moda con el espíritu inquebrantable de Madrid.

Petra Palazuelos, un proyecto impulsado por la creatividad de su fundadora, Jana Palazuelos. Se dedica al marketing, es abogada y periodista y confiesa a este medio que ha llevado el nombre de Madrid a la expresión artística de todas sus obras.

Para entender el origen de Petra Palazuelos, es necesario retroceder hasta la pandemia. "La historia de Petra Palazuelos no comienza en un garaje, pero sí en pleno 2020 en mitad del confinamiento”. Durante ese período de incertidumbre, encontró en el arte una forma de escape y conexión consigo misma. Su pasión por la pintura, influenciada por los recuerdos de su abuelo pintando cuadros que describe como alucinantes, se mezcló con su interés por la moda, dando lugar a una idea única: trasladar la creatividad del lienzo a la ropa cotidiana.

"Mi abuelo pintaba cuadros alucinantes y recuerdo que me fascinaba verle pintar, y ese olor a óleo y a aguarrás", comenta. Este vínculo emocional con el arte, sumado a su costumbre desde niña de pintar en cualquier superficie que encontrara, desde paredes hasta suelos, fue el caldo de cultivo perfecto para el nacimiento de Petra Palazuelos. Durante el confinamiento, comenzó a personalizar chaquetas como un pasatiempo, sin imaginar que esta actividad casual se convertiría en su próximo gran proyecto. "Al subirlas a mi Instagram, el éxito fue tan grande que, casi sin quererlo, me vi pintando cazadoras día y noche", explica. Primero para amigos, luego para conocidos y, gracias al boca a boca, para una creciente clientela.

Así nació Petra Palazuelos, un nombre que honra tanto a su perrita Petra, un Braco de Weimar todoterreno, como a su apellido Palazuelos. La marca, según explica su autora es, más que un negocio, una expresión del arte de la moda.

Petra Palazuelos para Gran Vía 18 Cedida

Madrid no es solo el lugar donde vive y trabaja Jana Palazuelos, sino que ha supuesto una fuente constante de inspiración que se refleja en cada una de sus creaciones. "La moda es arte. Ambas nos ayudan a expresar quiénes somos, cómo nos sentimos o qué historia queremos contar a los demás", afirma. En su marca, cada prenda es más que una pieza de ropa; es una obra de arte personalizada que lleva en su espalda una historia, ha detallado.

"Hay clientes que prefieren que el diseño sea sorpresa y no me dan ninguna indicación a la hora de trabajar, y otros me cuentan su historia personal, sus vivencias, hobbies o gustos, y yo lo aterrizo en un diseño", dice. Esta capacidad de capturar la esencia personal de sus clientes ha llevado a algunos a enmarcar sus chaquetas en lugar de usarlas, un reconocimiento tácito del valor artístico y emocional de sus creaciones.

En todas sus piezas, Madrid ocupa un lugar central. "Petra Palazuelos es como yo, madrileña y con orgullo", dice con firmeza. Esta identidad se manifiesta en cada diseño, que a menudo incluye alusiones y guiños a la ciudad. Frases como "Made in Madrid", "De Madrid al cielo" o referencias a canciones emblemáticas como "Lady Madrid" y "Chulería Madrileña" son comunes en sus creaciones. "Me encanta la idea de que Petra Palazuelos lleve la marca 'Madrid' allá donde vaya", añade.

Petra Palazuelos en Miami. Cedida

Este orgullo madrileño se ha proyectado también en su trabajo en ferias internacionales. Por ejemplo, cuando expuso en Art Basel de Miami, lo hizo con un cuadro de gran formato y una cazadora a juego, ambos con un "Made in Madrid" prominente. Esta proyección internacional de su marca no solo habla de su éxito, sino de su deseo de llevar el espíritu de Madrid a todos los rincones del mundo.

Un proyecto que crece con el “boca a boca”

Aunque Jana Palazuelos cuenta con formación en marketing y comunicación, Petra Palazuelos no nació como un proyecto comercial. "La verdad es que, aunque en mi vida profesional me dedico al sector del marketing y la comunicación, Petra Palazuelos es un proyecto que nació como un hobbie y que me ayudó a sobrellevar los meses de confinamiento", comenta. Sin embargo, lo que comenzó como una afición pronto creció gracias al boca a boca y a la fidelidad de sus clientes, que no solo regresan para adquirir más prendas, sino que también las regalan a sus seres queridos.

"De ahí, gracias a Dios, ha surgido una rueda que hace que cada vez haya más Petras Palazuelos por el mundo, cosa que me hace súper feliz", expresa con gratitud. Las redes sociales, especialmente Instagram, han sido una herramienta clave en la difusión de su trabajo, permitiéndole conectar con un público más amplio y diversificado. Este crecimiento orgánico busca ser el testimonio de la autenticidad y la calidad de sus creaciones, que no solo son visualmente impactantes, sino que también resuenan a nivel personal con quienes las adquieren.

Uno de los elementos más distintivos de las creaciones de Petra Palazuelos es la inclusión de la palabra "Poderío" en casi todos sus diseños. "Va muy unida a cómo son las 'Mujeres Petra' y 'Hombres Petra'", explica. Este término encapsula la fuerza, la valentía y la determinación de quienes visten sus prendas. "Detrás de una 'Mujer Petra' u 'Hombre Petra' hay una persona que pisa fuerte, todoterreno, que no se rinde, valiente, que ama mucho y bien", añade.

La entrevistada cuenta que busca que sus clientes sientan una energía especial cuando llevan una de sus creaciones. "La palabra 'Poderío' representa mucho a la marca. Quiero que cuando una persona salga a la calle con una Petra Palazuelos puesta, sienta el 'poderío' y la 'garra' necesaria para comerse el mundo", afirma. Este concepto no solo define la estética de sus prendas, sino también la actitud que desean transmitir.

El encuentro con Ayuso

El "Poderío" de Petra Palazuelos encontró un eco perfecto en una figura pública que [Nombre de la Diseñadora] considera una auténtica "Lady Madrid": la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Hablando de 'Poderío', nadie puede negar que Ayuso es una mujer con muchísimo poderío que representa a la perfección los valores de Petra Palazuelos", comenta.

En su opinión, "en un momento de crisis sanitaria, social y económica como el que vivimos, fue una de las políticas que más luchó por Madrid, con decisión, y pensando siempre en lo mejor para los madrileños", explica. Para Jana Palazuelos, Ayuso encarnaba los mismos valores de fuerza, valentía y perseverancia que ella desea comunicar a través de su marca. “Este regalo no solo fue un reconocimiento personal, sino también un símbolo de lo que Petra Palazuelos representa: el poderío de Madrid”.

Petra Palazuelos para Ayuso. Cedida

A lo largo de su vida y carrera, Palazuelos ha sido testigo de la evolución de Madrid como un epicentro cultural y artístico de renombre internacional. "En Madrid somos especialistas en atraer talento. Aquí cabe todo el mundo y esa es una de las cosas que más me gusta de esta ciudad", afirma. Con una oferta cultural que abarca desde pinacotecas de referencia mundial hasta exposiciones de arte contemporáneo, conciertos y cine, Madrid se ha consolidado como un lugar donde el arte no solo se consume, sino que se crea y se vive: "Madrid responde así, no solo a su demanda interna sino, dando sentido a un cada vez más patente, efecto llamada nacional e internacional", concluye.

Mirando hacia el futuro, Palazuelos confiesa fijarse límites. "Petra nació de mi pasión por la pintura y la moda, y para ayudarme a sobrellevar un confinamiento", recuerda. Sin embargo, lo que comenzó como un proyecto personal ha crecido hasta convertirse en una marca con lista de espera y pedidos internacionales. "Que Petra me lleve de su mano a donde quiera", dice. Entre sus ambiciones, se encuentra la posibilidad de exponer en Madrid varias prendas con diseños propios y, por qué no, lanzar una línea de ropa que lleve con orgullo el "Made in Madrid" y el "Poderío" por bandera.