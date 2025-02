La Asamblea de Madrid llamará a Pedro Sánchez ante su comisión de investigación

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, anunció este lunes que llamarán para que declare el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación sobre el caso que investiga si hubo trato de favor en el proceso de contratación de su mujer, Begoña Gómez, por parte de la Universidad Complutense, aunque constató que "sabemos que no va a venir"

Así lo apuntó durante su intervención en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Cámara madrileña, donde defendió que llamarán al presidente del Gobierno "para que nos cuente las irregularidades en las cátedras que dirigía su mujer". Díaz-Pache aseguró que la cátedra de Begoña Gómez "se gestó en la mesa del presidente del Gobierno" y remarcó que "no era cátedra extraordinaria, sino que era arbitraria"

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid constató que "sabemos que no va a venir" porque "no respeta a las instituciones democráticas", al igual que "no aparece por el Senado o en ruedas de prensa".

En este sentido, apuntó que, además del presidente del Gobierno, pedirán la comparecencia de la asesora de Begoña Gómez en La Moncloa Cristina Álvarez y el vicerrector de la Universidad Complutense Juan Carlos Doadrio.