Así es la primera guía sobre la ciudad con el mejor ocio nocturno

La Comunidad de Madrid ha presentado esta semana en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que alberga hasta mañana el Recinto ferial de IFEMA, la primera guía de la vida nocturna de la región, The Best Nightlife in Greater Madrid, en la que se incluyen los locales de ocio más emblemáticos.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, destacaba en la presentación que «la capital encabeza la lista de ciudades con la mejor oferta para este tipo de diversión, según la encuesta de los profesionales extranjeros que han visitado FITUR los últimos años». A su juicio, «esto se debe al esfuerzo y la competitividad de nuestros empresarios, pero también a una regulación que facilita el desarrollo de actividades económicas en un marco de libertad y seguridad jurídica, uno de los casos de éxito de la colaboración público-privada».

Seguridad (64%), precio de entradas y consumiciones (49,2%) y facilidad para localizar las zonas (42,37%) son las características más valoradas a la hora de valorar la diversión nocturna. Este manual recoge también una selección de experiencias, desde los musicales de la Gran Vía a las nuevas discotecas y clubes cosmopolitas del Centro o del Barrio de Salamanca, las históricas zonas de ocio, y barrios como Malasaña o Latina. Además, la guía destaca otras alternativas de locales y salas de música en directo, tablaos flamencos, dinner shows o coctelerías para diversos públicos y gustos musicales en distintas franjas horarias (se ha comprobado que el tardeo permite disfrutar de la vida nocturna madrileña también en horario vespertino).