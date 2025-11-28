Los autobuses de EMT Madrid será gratis durante las tres jornadas del Black Friday

Los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) volverán a ser gratuitos los días 28, 29 y 30 de noviembre noviembre, las tres jornadas del Black Friday. El Ayuntamiento de Madrid activará la medida desde las 00:00 del viernes hasta las 23:59 horas del domingo, de tal forma que viajar en cualquiera de los autobuses municipales, excepto en la línea Express Aeropuerto, será gratuito para los usuarios. Como en anteriores ocasiones, los viajeros deberán validar su título de transporte y en caso de no disponer de él, el personal de conducción les facilitará un billete sencillo sin coste.

Asimismo, por cuarta vez, el servicio de bicicleta pública eléctrica bicimad se suma a estas jornadas y todos los viajes de hasta 30 minutos de duración serán gratuitos durante los tres días. El sistema, consolidado como una alternativa firme de movilidad sostenible, cuenta actualmente con 632 estaciones y 7.755 bicicletas distribuidas por los 21 distritos. Solo en 2024, bicimad registró 9,95 millones de viajes y durante las anteriores jornadas de gratuidad, se realizaron más de 130.400 trayectos con contrato básico.

El fomento del uso del autobús y del servicio bicimad constituye una pieza clave en la estrategia municipal para impulsar la movilidad sostenible en la capital, especialmente en unas fechas de gran afluencia de desplazamientos motivada por los descuentos comerciales del Black Friday. Como en años anteriores, se prevé un aumento significativo de la movilidad, sobre todo en horario comercial y en el entorno del centro de la ciudad. Por este motivo, el viernes 28, el sábado 29 y domingo 30 de noviembre, EMT Madrid reforzará el servicio con la incorporación de hasta 20 autobuses adicionales en las zonas de mayor demanda. Las líneas que contarán con mayores refuerzos en horario de tarde serán la 5, 14, 18, 19, 21, 26, 27, 30, 35, 53, 77, 128, 146, 150, 152, E1, E2 y E3. Con esta medida, el Ayuntamiento de Madrid busca, una vez más, promover el uso del transporte público como alternativa al vehículo privado.

Más de 14 millones de viajeros beneficiados

Activada por primera vez en enero de 2021, tras el paso de la borrasca Filomena, la empresa municipal ha puesto en marcha desde entonces 68 jornadas de gratuidad, distribuidas en 27 períodos, durante los cuales se han transportado más de 73,71 millones de viajeros y se han beneficiado más de 14,35 millones de usuarios no habituales del transporte público. En 2021, la gratuidad también se aplicó durante la hora punta de la mañana (7:00 a 9:00 h), del 1 al 15 de septiembre, y posteriormente se recuperó en noviembre con motivo del Black Friday.

En 2022, los autobuses fueron gratuitos los días 10 y 11 de enero y 19 y 20 de abril, tras las vacaciones de Semana Santa. Posteriormente, durante la cumbre de la OTAN en Madrid, los días 28, 29 y 30 de junio, volvió a activarse la medida. En septiembre, la gratuidad se aplicó los días 1, 7 y 8, coincidiendo con la vuelta al trabajo y al colegio y nuevamente a finales de noviembre, durante el fin de semana del Black Friday, cuando se transportaron más de tres millones de viajeros. La última jornada de gratuidad de ese año fue el 12 de diciembre, coincidiendo con la vuelta del puente de la Constitución.

Durante 2023, la gratuidad se aplicó en seis ocasiones: en enero (tras las vacaciones de Navidad), en abril (tras Semana Santa), a principios de septiembre (durante cinco jornadas consecutivas), el primer lunes de octubre, en el fin de semana del Black Friday (con más de 3,6 millones de viajeros) y, finalmente, en diciembre, tras el puente de la Constitución.

En 2024, la medida volvió a ponerse en marcha los días 8 y 9 de enero, 2 y 3 de abril y 2, 9 y 10 de septiembre, coincidiendo con el regreso a la actividad laboral y escolar. También se aplicó durante el Black Friday, con más de tres millones de usuarios transportados.

En 2025, la gratuidad se ha puesto en marcha en enero, tras las vacaciones de Navidad; los días 22 y 23 de abril, con el regreso a los colegios después de Semana Santa; el 29 de abril, jornada posterior al apagón, y, en septiembre, la medida se aplicó en dos ocasiones: el día 1 y los días 7 y 8 para acompañar la vuelta al trabajo y a los colegios.

El Ayuntamiento de Madrid continuará activando esta medida en jornadas con altos niveles de tráfico o en episodios de alta contaminación, reafirmando así su compromiso con la movilidad sostenible y la calidad del aire en la ciudad.