¿Qué pasó con las ardillas de El Retiro?

Ya no se ven. El Retiro se ha quedado sin ardillas, amenazada su población por otros animales y también por el ser humano. Hoy unos años se contabilizaban entre seis y diez ejemplares... Hoy hay serias dudas de que alguna siga viva.

El Ayuntamiento de Madrid, en varias ocasiones había expresado su voluntad de repoblar el parque de estos roedores silvestres, que llegaron a ser más de un centenar hace dos décadas, sin embargo, no es fácil. La Comunidad de Madrid, responsable de la Fauna Silvestre, debe dar el visto bueno a este proyecto municipal para que El Retiro vuelva a tener a estos simpáticos habitantes.

Las ardillas, que se «instalaron» en El Retiro en 1986, estaban perfectamente aclimatadas a la vida en el parque y al contacto permanente con los madrileños. Sin embargo, como apuntan algunos, eran demasiado confiadas y se acercaban a las personas, siendo atrapadas y convertidas en mascotas a su pesar. También muchas fallecieron a causa de las chucherías y patatas que les ofrecían los visitantes del parque. Sea como fuere, la reintroducción de varias parejas, años más tarde, no tuvo éxito. El resultado de todo ello es que el emblemático parque madrileño se ha quedado sin ardillas. Por ahora.