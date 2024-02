El Ayuntamiento pide cambios normativos sobre los "narcovestuarios" de San Blas

La vicealcaldesa de Madrid y concejala delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Inmaculada Sanz, ha afirmado que prevén "buenas noticias" contra los 'narcovestuarios' ubicados en el distrito de San Blas-Canillejas y la Policía Municipal también trabaja contra los nuevos 'narcopisos' de la calle San Dalmacio, en el distrito de Villaverde.

Este sábado, una reyerta en dichos 'narcovestuarios' okupados en la calle Alberique terminó con dos detenidos con lesiones graves que se encuentran hospitalizados, informaron a Europa Press fuentes policiales. La pelea estaría relacionada con un asunto de drogas. Estos vestuarios son propiedad del Ayuntamiento de Madrid y se construyeron para que los usuarios de las pistas de fútbol pudieran cambiarse y ducharse. Ahora, se han convertido en un punto de venta de droga que alberga colas de hasta cien personas diarias.

"Yo espero que aquí podamos tener en breve buenas noticias al respecto. Estamos trabajando denodadamente, se lo puedo asegurar. La Policía Municipal está permanentemente en esa zona y con muchísimas actuaciones en lo que tiene que ver con ese menudeo de droga, que es al final lo que tiene que ver con nuestra competencia. Cuando hablamos ya de tráfico de estupefacientes no somos nosotros sino Policía Nacional quien tiene que actuar, pero en todo caso estamos muy presentes en esa zona y por supuesto que lo vamos a seguir haciendo", ha indicado Sanz, preguntada por este asunto esta mañana en su visita a la Comisaría Integral del distrito de Carabanchel.

REGRESO NARCOPISOS A SAN DALMACIO

La vicealcaldesa también ha sido preguntada por el regreso de los 'narcopisos' de la calle San Dalmacio. En 2021 se puso en marcha una macrooperación policial contra el tráfico de estupefacientes en esta zona, desmantelando las viviendas dedicadas a la compraventa de drogas, que provocaban un trasiego continuo de toxicómanos. Hubo 30 detenidos y otros tantos investigados. La vicealcaldesa ha asegurado que "se están haciendo muchas cosas y hay investigaciones permanentes en esa zona, con operaciones policiales".

"En el mandato anterior se hizo un esfuerzo extraordinario en todo lo que tiene que ver con el distrito de Villaverde, con esas narcochabolas, sobre todo en la zona de San Dalmacio precisamente, esas naves que hubo que derrumbar y demás", ha indicado. Ahora, ha detallado Sanz, el problema está más localizado en lo que son algunos puntos de Villaverde en pisos donde las operaciones policiales "son mucho más complejas". "Hablamos de viviendas particulares y, por lo tanto, la garantía de que no vuelvan a resurgir. Es mucho más difícil esas operaciones policiales llevarlas a cabo, pero se están haciendo muchas y garantizo que se van a seguir haciendo en ese sentido", ha apuntado.

EL AYUNTAMIENTO PIDE CAMBIOS NORMATIVOS

Pero la responsable municipal de Seguridad ha pedido de nuevo cambios normativos. "La Policía no tiene todas las herramientas que debería tener desde el punto de vista legal para poder actuar ante determinados sucesos y ante determinados eventos que preocupan a los madrileños. Y la ocupación indudablemente es uno de ellos. Y por eso necesitamos mejores herramientas legales", ha declarado. "No es de recibo que no se puedan desalojar o desahuciar, desocupar viviendas particulares o otro tipo de instalaciones de una manera mucho más rápida de lo que se hace por la legislación tan garantista que tenemos en muchas ocasiones para el delincuente", ha proseguido.

Inma Sanz cree necesario "dar pasos en ese sentido", modificar la legislación de manera que los policías municipales y nacionales "tengan más herramientas y los Juzgados también para ser más ágiles y más rápidos en la respuesta que damos a los vecinos". "No tengan la menor duda de que estamos haciendo muchas intervenciones tanto en un sitio como en el otro. Pero necesitamos más herramientas para nuestros policías que puedan actuar de mejor manera", ha insistido.