Ayuso abre en nuevo curso universitario en Madrid entre protestas propalestinas

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, llegó este viernes a la Universidad de Alcalá de Henares entre protestas por la infrafinanciación de la universidad, el conflicto en Palestina y fuertes medidas de seguridad.

Alrededor de un centenar de agentes de la Policía Nacional formaron desde primera hora de la mañana varios anillos, apoyados por un helicóptero, para controlar el acceso a la plaza a la que llegaría la presidenta regional.

A la manifestación, convocada por UGT para pedir una mayor financiación de la universidad pública, asistieron unas 200 personas. Dichos manifestantes, aprovecharon también para lanzar consignas contra Ayuso e Israel, y apoyar al pueblo de Palestina y sus ciudadanos.

Corearon cántico como "Que viva la lucha del pueblo palestino", "Vosotros, sionistas, sois los terroristas", o "Israel asesina, Ayuso patrocina".

Frente a ellos, varias decenas de personas lanzaron gritos de apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiendo su dimisión.

Universidad

Por otro lado, CC.OO., UGT y CGT y docentes de centros universitarios (alrededor de medio centenar) se han concentrado este viernes frente a la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), coincidiendo con el acto de apertura del año académico, para reclamar más financiación y criticar la postura de la Comunidad de Madrid sobre "el genocidio" en Palestina.

"Universidad pública" o "La uni no se vende, se defiende" han sido algunos de los cánticos que han realizado, a los que se han unido clamores contra lo que está sucediendo en Palestina, como "Vosotros sionistas, sois los terroristas".

Los sindicatos habían convocado a la comunidad universitaria y a la sociedad madrileña en general, a concentrarse este viernes a las 11 horas en la Plaza de San Diego, en Alcalá de Henares, coincidiendo con el acto oficial de inicio del curso universitario, al que asiste la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

En concreto, han exigido un modelo de financiación "estable, justo y suficiente" para todas las universidades públicas madrileñas y "explorar alternativas diferentes al préstamo para afrontar la situación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), evitando mecanismos que supongan endeudamiento y tutela externa".

Desde el Gobierno regional han criticado con dureza que la Delegación del Gobierno permitiese esta concentración. Por su parte, la institución que lidera Francisco Martín defendió que ellos únicamente toman conocimiento de este tipo de reivindicaciones, no las autorizan, y avalaron el derecho "de reunión pacífica y sin armas".

Los manifestantes se han concentrado al lado izquierdo del centro universitario, mientras que otros vecinos se han colocado en el lado derecho, con banderas de España, y han cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que le han exigido su dimisión.

Durante el paso de la comitiva hasta llegar al paraninfo de la UAH, algunos de los estudiantes han llevado pancartas con la frase 'Universidad pública' y lazos verdes. Cuando la presidenta ha llegado al lugar, los manifestantes han empezado a pitar y a cargar contra ella, mientras que algunos vecinos concentrados la han aplaudido, con gritos como "Isabel" o "Presidenta".