"Caso Highlands": las profesoras imputadas declaran que las denuncias de las niñas son falsas

El "caso Highlands" se ha reactivado este viernes con las declaraciones de las dos profesoras de Educación Primaria investigadas por presuntamente haber ocultado los abusos sexuales que habría cometido el cura Marcelino de Andrés contra, al menos, seis alumnas.

La pareja de docentes del colegio Highlands El Encinar han negado durante su declaración que las menores les hubiesen contado que el entonces capellán les había realizado tocamientos en sus partes íntimas.

Una de ellas, Miss Mariou, ha llegado incluso a asegurar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid que la causa en su contra tiene como origen una "acusación falsa e injusta". Fue una de las menores la que afirmó durante la exploración forense que las profesoras no le hacían caso.

Por su parte, exdirector del colegio, Jesús María Delgado, admitió en su comparecencia como testigo que las familias le habían transmitido cierta preocupación por cómo se comportaba Marcelino con sus presuntas víctimas.

Delgado explicó que no se tomó ninguna medida interna en contra del sacerdote porque los padres no le pudieron atribuir ningún hecho irregular concreto y dado que tampoco había ninguna denuncia en contra del sacerdote.

Ha trascendido, asimismo, que lo que sí era ampliamente conocido es que Marcelino realizaba regalos a algunas niñas, lo que va en contra de los protocolos del centro educativo privado.

"Lamento muchísimo todo el dolor que esto ha causado. Como ya le he dicho a la juez que no tenía absolutamente ningún conocimiento de los hechos que se imputan", ha asegurado, Jesús María Delgado, exdirector de la escuela que tiene los Legionarios de Cristo en La Moraleja.

El padre Marcelino fue detenido el pasado 7 de marzo y actualmente se encuentra en libertad provisional con la medida cautelar de no poder acercarse ni a las niñas ni al colegio. Lleva apartado de sus funciones desde que trascendieron públicamente las denuncias de abusos.