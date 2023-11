Ayuso carga contra Sánchez y su cheque en blanco a Puigdemont: "España prevalecerá"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apuntó hoy mismo, en su declaración institucional tras conocerse el acuerdo del PSOE y Junts, que es un "cheque en blanco". El partido de Pedro Sánchez asume el más "rabioso credo independentista". Se pone en marcha "un atentado contra el Estado de Derecho, la malversación o los policías heridos. Todo eso y más parece no importarle a Pedro Sánchez". El PSOE asume la manipulación más absoluta y los postulados de los independentistas. Se pide "perdón", afirma Ayuso, por la intervención del Estado frente al golpe de las fuerzas independentistas. Se hace aceptación total del concepto antisistema del “lawfare”: que supone criminalizar a los jueces, enfrentarlos a la política y a la democracia, y ponerlos en el punto de mira, afirma Ayuso.

En su declaración institucional desde la sede de la Real Casa de Correos, la presidenta madrileña ha advertido de la "absoluta perversión" con la que están hablando a la opinión pública española puesto que este documento tiene fecha del martes. "Han estado cerrándolo a toda prisa cuando decían que no había acuerdo. Mintiendo a todos de nuevo. Mienten hasta en las fechas", ha criticado.

"Habrá referéndum de autodeterminación y se pide perdón por haberlo parado. Se deslegitima y llama desleales a quienes no les concedieron el referéndum antes (empezando por el propio (PSOE), afirma la presidenta en sus palabras. "Se legitiman las mentiras de la violencia policial y la campaña exterior de propaganda falsaria. Dicen que: 'El intento del Gobierno de impedir el referéndum dio lugar a unas imágenes que nos impactaron a todos dentro y fuera de nuestras fronteras'. No hay, en fin, una sola coma del credo independentista que no se asuma y se dé por buena. Ni una sola reivindicación que el PSOE no haga suya o esté dispuesto a asumir" finaliza.

El PSOE asume la teoría independentista del “conflicto histórico sobre el futuro político de Cataluña”, y se da por hecho que es una cuestión bilateral que pueden resolver dos partidos mediante un pacto privado. Es más: se pone en marcha un mecanismo de poder paralegal, al margen de la Constitución, del Parlamento y del poder judicial. Esto es ya de por sí el mayor atentado contra el Estado de derecho.

En este "cheque en blanco", afirma, "se habla también de algo surrealista, de la vuelta de empresas que escaparon de Cataluña cuando el "procés", de incorporar a Cataluña a una esfera internacional". "Pedro Sánchez es capaz de cualquier cosa por mantenerse en la poltrona del poder", ha afirmado la presidenta madrileña.

Frente a ello, aseguró, "contamos los españoles con fuerzas inmensas, con la Constitución española, que nos ha llevado a buen puerto en las peores situaciones; con la Corona, en la persona de Felipe VI, Rey de todos los españoles; con las dos cámaras del poder legislativo, las sedes verdaderas de la Soberanía nacional, única e indivisible; con el Poder Judicial; con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, con las instituciones de las Comunidades Autónomas y de los entes locales; con la Unión Europea, que siempre garantizará el Estado de derecho; y contamos con siglos de Historia de España, esta Nación que no se dejará doblegar por un pacto entre un político fuera de control yunas minorías rabiosas y corruptas.". Unas palabras, en una declaración institucional, en las que sentención, al final, con un "el Estado de derecho, la dignidad y Españaprevalecerán".

Y apunta al PSOE, al afirmar que "esto lo debemos resolver entre todos. Empezando por el propio PSOE, al que miramos desconcertados todos los españoles hoy. El PSOE tiene que reaccionar antes de que no haya vuelta atrás".

Y todo después de que esta misma mañana de jueves, en el programa "Espejo Público", afirmase que "nos han colado una dictadura por la puerta de atrás y estamos al comienzo de ella", al ser preguntada por el acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

"El camino es entrar en una dictadura, han estado con el señuelo de que viene Franco o la ultraderecha, el blanco y negro, el nos van a meter a todos en casa, las mujeres en la cocina y nos han colado una dictadura. Nos la han colado por la puerta de atrás y estamos al comienzo de ella", ha señalado Ayuso en Antena 3.

La presidenta madrileña ha explicado que "todo lo que está pasando en España es porque Sánchez ha perdido las elecciones, no podía seguir gobernando y como se le iba a quitar el poder, como le ha pasado en las elecciones autonómicas y municipales, que se ha derrumbado en España, ha dado una patada al tablero y ha decidido que él se queda en Moncloa. Y va a hacer lo que haga falta".