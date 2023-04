Ayuso se compromete a bajar medio punto más todos los tramos del IRPF en Madrid

Noticias relacionadas Tramos Así le afectará la bajada del IRPF si vive en Madrid en la declaración de Hacienda

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes que incluirá en su programa electoral para las elecciones del 28M la rebaja de otro medio punto en todos los tramos del IRPF en la siguiente legislatura.

Lo ha avanzado en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en la capital, donde ha recordado que mañana comienza la campaña de la Renta 2022 y ha puesto en valor que gracias a su autonomía los madrileños "podrán notar en su declaración la bajada de medio punto en todos los tramos del IRPF" que se aprobó en 2021.

"Desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid los ciudadanos se han ahorrado más de 23.000 millones, lo que supone 6.700 euros por contribuyente", ha apuntado a continuación.

Así lo ha expresado Díaz Ayuso durante este desayuno informativo, al que también han acudido el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y otros dirigentes del Ejecutivo regional y del PP de Madrid. La líder del PP de Madrid ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intentará combatir la realidad de "la España con ganas y que no grita" pero ha advertido a los que han llevado al país "al desastre" que los que "gobiernan no van a permanecer callados". Ha subrayado que "en materia de balances el Gobierno de Sánchez lo tiene muy complicado" porque el presidente comparte "con sus socios separatistas y comunistas el objetivo común de deshacer la España de la Transición y la convivencia".

Incorporar a Ciudadanos

En otro orden de cosas, Díaz Ayuso, ha admitido este lunes que no descarta fichar a miembros de Ciudadanos para el equipo del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

"Estamos en mitad de las negociaciones, entonces, ahora mismo, no le puedo decir", ha contestado la dirigente regional, preguntada por las posibles incorporaciones 'naranjas' al equipo del regidor. En estos días los concejales Pepe Aniorte y Ángel Niño han abandonado Ciudadanos, entre rumores sobre su posible incorporación al PP. Ha admitido que es consciente de que los partidos cuando quieren ser "una casa abierta y sensible a todas las formas de pensar" necesitan "ser pragmáticos y pensar quiénes son los mejores" para que formen parte del proyecto. En este punto, ha recordado que no todos los miembros de su proyecto tienen "carné del PP".