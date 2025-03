Ayuso: "Una cosa es cierta, mi relación con Alberto no le ha beneficiado en nada"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reprochado los "14 meses de juicio mediático" a su pareja, Alberto González Amador, de quien "no se puede decir" que su relación con la mandataria autonómica le haya "beneficiado en nada".

"A nadie le interesa un señor que nunca he oficializado, que nunca he presentado, que nunca ha ido a ningún lado en calidad de ser pareja de nadie. Al que nunca he sentado en la Comunidad de Madrid a hacer negocios en mi nombre, al que yo no conocía cuando esos ejercicios, que no contrató a la Comunidad", ha detallado la presidenta autonómica en un Desayuno Informativo organizado por Europa Press.

Díaz Ayuso ha cargado contra PSOE y Más Madrid -que son acusación popular en el caso- porque están buscando "prolongarlo y prolongarlo". Entiende que si se hace una investigación prospectiva en "la vida y obras y los negocios de un señor de su edad, pues puedes eternizarte y haciendo daño".

Ayuso ha ironizado con que la próxima relación que tenga va a tener que arrancar preguntando si tiene "alguna inspección fiscal" o si en un futuro se la "van a poder abrir". "En este caso no voy a poder hacer mucho más. Mi responsabilidad es que la Comunidad de Madrid es que no le beneficie, que mi posición nunca le ayude", ha remarcado.

Ha contrapuesto la inspección fiscal abierta a su novio con David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "que cobra dinero público con un puesto a dedo, pero cotiza fuera de España". Ha censurado que a su pareja "no solo Hacienda" no "le mete una inspección fiscal", sino que "le fabrica tal informe que nadie lo quería firmar". Ve por ello claro que "esto también es una operación" contra ella.

"Destrucción personal"

"Se han metido como diez ministros, Fiscalía, Fiscales con gotitas de cianuro, la Abogacía del Estado... No sé cuántos medios de comunicación que casualmente todos tenían la información, pero nadie la quiso sacar porque... No se sabe por qué. En fin, es normal que la Moncloa, el jefe de Gabinete del presidente, la '2', la '3' y el '7'... ¿Pero cuánta gente ha manoseado el expediente de un particular? Porque es mi pareja, para hacerme daño", ha reprochado Isabel Díaz Ayuso, quien considera que el PSOE sabe que en Madrid lo tienen "muy complicado por múltiples motivos".

"Necesitan o destruirme personalmente o ensuciarte, porque desprestigiar es fácil", ha proseguido. Asimismo, ha advertido de que la estrategia es "desguazar el prestigio" y hacer "responsable de algo que sinceramente" no lo es.

Asimismo, ha defendido que aunque lo hubiera conocido entonces pues si "pasa un impuesto fuera de plazo, se paga una multa". "Todos los días parece que hay algo nuevo y es todo el rato lo mismo. Yo es que he visto inspecciones fiscales y casos, de verdad, hablamos de unas cuantías espectaculares y no está todo el día, todo el rato, en todas partes. Es una persona que viene del más profundo anonimato y que llevaba toda la vida haciendo las mismas cosas, su vida de siempre. Vamos, no se puede decir que le he beneficiado en nada. Más bien, yo diría que lo contrario", ha zanjado.