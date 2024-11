Blanca Ibarra: «Estoy orgullosa de la identidad propia que tiene Alcalá»

Es médica de formación, sabe lo que es ser concejala y también ejercer de oposición, muy «instagramer» y, por encima de todo, es muy alcalaína. A mitad de la carrera fue cuando una serie de circunstancias sociales la llevaron a querer dar un paso más. «Tomé conciencia de la importancia que tienen las decisiones políticas para la gente corriente», dice Blanca Ibarra. Se afilió al Partido Socialista y, a la vez, se especializó en gestión Sanitaria. En 2019, el entonces alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez, quiso contar con ella en su equipo.

El hecho de que ocupase el cargo de concejala de Salud y Servicios Sociales a la vez que llegó la pandemia supuso un «máster acelerado en política». Al final, explica Blanca, «una concejalía más o menos sencilla que requería estar en contacto con las asociaciones, de repente se encontró en una situación de emergencia mundial que exigía tomar decisiones constantemente». Este contexto supuso el punto de partida de su participación y presencia en Instagram, un canal que Blanca Ibarra aprovechó para acercar la ciudadanía a la política y explicar en primera persona el día a día de su profesión. «En el momento más crudo de la pandemia no teníamos manera de explicarle a la gente cómo estaba la situación como hubiésemos querido, aportar datos e información más detallada. Al no tener un contacto personal, decidí abrir redes y empezar a hacer pequeños vídeos centrados en la situación de la pandemia en Alcalá de Henares. Resolver dudas es algo muy importante». Así, nació una comunidad que sigue viva (y creciendo) a día de hoy. «Me di cuenta del potencial de contacto con las personas, te ayuda a mantener el pie en la tierra, te da perspectiva de las opiniones de tu entorno. A veces los políticos estamos en una burbuja muy particular y leer los mensajes en las redes, que yo lo hago a diario, es muy útil».

Blanca Ibarra, concejala de salud de Alcalá de Henares. © Jesús G. Feria. Jesús G. Feria Fotógrafos

Desde que Blanca Ibarra está en la oposición, habla de temas más amplios donde se abren debates y reflexiones de los que asegura aprender mucho, todo ello bloqueando los mensajes de odio, que no son la mayoría, pero afirmando que «miedo ninguno, porque en esta vida no se puede ir con miedo». En este sentido, «me he propuesto como meta combatir la desinformación. Por eso, todos los vídeos que hago los intento sustentar en datos». El grueso de sus seguidores en redes ha pasado de ser potencialmente alcalaínos a de la Comunidad de Madrid, y también de otros lugares de España. «Hay personas con las que he generado un vínculo gracias a las redes, hasta un punto de hablar semanalmente y siento que nos conocemos», confiesa.

«Gestión y comunicación», dos conceptos que Blanca Ibarra defiende y considera fundamentales ya que «una gestión es buena para el objetivo, pero si no comunicas bien dedicándote a la política te limita mucho».

De su experiencia en el gobierno de Alcalá de Henares destaca «la búsqueda por un entorno amigable y sostenible. Somos la única ciudad patrimonio mundial de la Comunidad de Madrid, se recibe mucho turismo de fin de semana y hay que intentar que el casco histórico sea peatonal, acogedor y accesible. Así lo podemos ver en la plaza central de Cervantes, un lugar en el que se puede disfrutar».

Igualmente, habla del crecimiento de Alcalá en los últimos años, con la llegada de nuevas familias y gente joven; y esto ha generado el impulso de nuevos barrios en zonas más periféricas y modernas. «Creo que en cuanto a población la ciudad seguirá creciendo a un ritmo estable, pero deberá mejorar en el sector servicios, desarrollarse igual que los barrios históricos, y ahora lo necesitan los nuevos. Somos 200.000 habitantes, hay que pensar en todos».

En cuanto a los retos, señala la necesidad de ampliar los servicios públicos, colegios e institutos en barrios jóvenes, la remodelación y prolongación de las vías de transporte. «Los servicios municipales se deben adaptar a las nuevas realidades a través de contratos acomodados a la actualidad». También apunta la integración del río a la ciudad o a la conexión segura con el Parque Natural de los Cerros, «nuestro gran pulmón».

Asociacionismo, farmacia y gastronomía

Blanca Ibarra se declara una apasionada de su cuidad: «Disfruto mucho de la gente y de Alcalá, el poder ir andando al trabajo es un lujo. También me gusta hablar con el entorno asociativo, que es muy rico en esta ciudad». Destaca la industria farmacéutica que se está desarrollando actualmente. La Universidad la considera una visita indispensable. Pasear y conocer su casco histórico es «un planazo para el fin de semana».

También pone en valor la evolución de la gastronomía hacia un nivel superior, «hemos pasado de ser la ciudad de las tapas, que está muy bien, pero la entidad Fomentur Alcalá Gastronómica ha dado un paso más.