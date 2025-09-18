Cargar gratis el coche eléctrico en Las Rozas

El Ayuntamiento de Las Rozas ofrece desde este jueves y hasta el próximo lunes cargas gratuitas para vehículos eléctricos en los 43 cargadores semirrápidos de su red municipal, así como el uso sin coste de los aparcamientos seguros para bicicletas y patinetes eléctricos.

La iniciativa, enmarcada en la Semana Europea de la Movilidad, permite utilizar sin coste los puntos de recarga gestionados por Las Rozas Innova, la Empresa Municipal de Innovación y Desarrollo Tecnológico.

Los dispositivos están ubicados en los aparcamientos municipales de la avenida de la Constitución y la Biblioteca León Tolstoi, así como en las Áreas de Movilidad de Las Matas y del Parque Empresarial (junto a Heron City).

Además, los dos lockers de aparcamiento y recarga para bicis y patinetes situados en Las Matas y en el Parque Empresarial también podrán usarse gratuitamente hasta la medianoche del lunes.

Todos los cargadores de la red municipal pueden gestionarse desde la aplicación propia 'Las Rozas Recarga' o a través de otras 65 aplicaciones que recopilan la ubicación y disponibilidad de puntos de recarga en España y el extranjero.

El municipio participa de nuevo en la Semana Europea de la Movilidad, que este año se celebra bajo el lema 'Movilidad para todos', con actividades orientadas a fomentar hábitos de transporte sostenibles, seguros, inclusivos y respetuosos con el medio ambiente.

Las Rozas es, según datos de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), el municipio de España con mayor implantación de vehículos ecológicos en su parque móvil, con una penetración superior al 10 %.