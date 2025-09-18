El alcalde de Vox en Rascafría niega las irregularidades urbanísticas por las que fue denunciado

El alcalde de Vox en Rascafría (Comunidad de Madrid), Óscar Robles, niega las acusaciones de prevaricación que Manos Limpias plasmó en una denuncia interpuesta en su contra por la presunta construcción de un chalé sin licencia urbanística.

El regidor defiende que es "absolutamente falso" que el municipio madrileño haya permitido que se levantase una vivienda de manera ilegal en una parcela no urbanizable del Parque Natural de la Sierra de Guadarrama.

"El expediente urbanístico sigue abierto y en tramitación, y en ningún momento se ha autorizado ninguna obra irregular", aclara, tras dar a conocer LA RAZÓN en primicia la existencia de la acción penal contra él iniciada por el sindicato de Miguel Bernad.

Robles ha explicado que el origen de este "problema" se remonta al anterior gobierno local del PP. Según único alcalde de los de Santiago Abascal en la región, fue durante el mandato de su predecesor en el cargo, Santiago Marcos, cuando se detectaron y denunciaron "unas obras realizadas sin título habilitante".

Niega, como se expone en la denuncia de Manos Limpias, que nunca se llegase a ordenar la suspensión de las actuaciones y afirma, en este sentido, que se dictó un decreto de paralización de las obras en cuestión.

"El ayuntamiento seguirá defendiendo la legalidad. El expediente continúa en curso y, al estar judicializado, se está a la espera de la resolución judicial definitiva. Mientras tanto, este consistorio ha cumplido contadas las obligaciones legales y administrativas que la ley marca en materia de disciplina urbanística", declaró el alcalde.

Robles considera que quien sí debe dar explicaciones es el grupo municipal popular, en lo relativo a la supuesta implicación del anterior edil de Urbanismo, Oscar Bartolomé. A quien el sindicato de funcionarios denunciante señaló como el dueño de la constructora que levantó el inmueble en cuestión y por ser amigo personal del matrimonio propietario.