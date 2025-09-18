Pozuelo de Alarcón subasta dos parcelas de vivienda protegida en Arpo

La Junta de Compensación Arpo Pozuelo ha convocado una subasta pública al alza para dos parcelas urbanizadas calificadas como Vivienda Protegida de Precio Limitado (VPPL), situadas en el eje principal del nuevo desarrollo urbanístico Arpo. En total, ambos lotes permitirán la construcción de más de 200 viviendas protegidas, con un enfoque prioritario en el alquiler para jóvenes, reforzando el compromiso municipal con la vivienda asequible.

La parcela VPP-1b, de 6.558 m2, podrá acoger hasta 103 viviendas y cuenta con 8.253 m2 de edificabilidad residencial y 393 m2 de uso comercial en planta baja. Por su parte, la parcela VPP-1c, de 6.487 m2, permitirá hasta 102 viviendas, con 8.163 m2 residenciales y 389 m2 comerciales. En ambos casos, al menos 81 viviendas estarán destinadas al alquiler para jóvenes, contribuyendo a ofrecer más de 200 nuevos hogares protegidos en Pozuelo de Alarcón.

El procedimiento de licitación se realizará mediante subasta pública al alza, con precios de salida de 6.877.807 euros (más IVA) para VPP-1b y 6.803.370 euros (más IVA) para VPP-1c. Las ofertas podrán presentarse de manera individual o conjunta y deberán formalizarse ante notario entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2025. La adjudicación se basará en criterios estrictamente económicos, otorgando las parcelas a las pujas más altas que cumplan con todos los requisitos del pliego, disponible en la web licitacion.pozueloarpo.com.

Con esta iniciativa, la Junta de Compensación Arpo avanza en el desarrollo urbanístico de Pozuelo de Alarcón, donde el proyecto Arpo (Pozuelo Oeste) contempla la construcción de unas 5.500 viviendas, de las cuales aproximadamente 2.900 serán de protección pública. La puesta en valor de estas parcelas mediante subasta pública supone un paso más para ofrecer a los jóvenes la oportunidad de acceder a viviendas de calidad a precios limitados en su ciudad.