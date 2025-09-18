Identificados los autores de "graves vertidos" en el parque de Las Presillas de Alcorcón

Agentes de la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Municipal de Alcorcón han localizado a los autores de "un grave vertido" ilegal de residuos que se ha encontrado en la zona de las Presillas, uno de los pulmones verdes de la localidad, lo que les acarreará una sanción de hasta 12.000 euros.

Tras localizar el vertido, situado en una zona de pinar, y tras una "laboriosa investigación", los agentes descubrieron que una empresa cobró a otra unos 800 euros para la retirada y reciclaje de estos residuos, que sin embargo acabó abandonando en este paraje del parque de Las Presillas.

Ahora, los presuntos responsables de los vertidos se enfrentan a una sanción de hasta 12.000 euros, además tener que asumir los gastos que se produzcan por la limpieza, según han señalado desde la Policía Municipal a través de sus redes sociales.

La localización de este nuevo vertido se produce después de que hace unos meses el Ayuntamiento reforzara la vigilancia y la actuación policial en los puntos "donde habitualmente se llevan vertidos ilegales", aprovechando además la nueva Unidad de Drones de la Policía Municipal.

El vertido ilegal de residuos en la vía pública en Alcorcón está regulado por la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente (OOMM), que establece sanciones desde los 750 euros en casos de vertidos de poca magnitud.

No obstante, desde la Concejalía de Medio Ambiente advierten de que, en situaciones muy graves y dentro de esta lucha, se acogerán a la Ley 7/2022 de 8 de abril de 'Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular', que establece multas que podrían llegar hasta los 3.500.000 de euros.

Además, desde la Concejalía de Medio Ambiente se ha habilitado un formulario en la web municipal donde dar cuenta de estos vertidos ilegales y asegurar su conocimiento por parte de todos los órganos encargados.