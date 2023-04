Carmena, una “ciudadana más” que da la espalda al PSOE: “Ojalá Rita Maestre sea la nueva alcaldesa de Madrid”

Iba, según había manifestado en distintas ocasiones, a prestar su apoyo, desde fuera de la política, a todos los partidos de izquierdas de cara a las próximas elecciones del 28M en Madrid. Incluso Reyes Maroto aseguraba hace unas semanas que había hablado con ella para que apoyase su candidatura y participase en algunos de sus actos de campaña. Pero Manuela Carmena no es (o no puede) ser de todos. Al menos no un 100%.

"Lo más importante es que estamos en elecciones, y yo estoy fuera de la política, no estoy con nadie ni con nada, pero hoy estoy aquí con gente aquí que es estupenda", decía esta mañana la ex alcaldesa de Madrid en el acto de presentación de 'Moratalaz Cuida', ideado por el que fuera su partido, Más Madrid. En la tarima, junto a ella, estaban las candidatas del mismo al Ayuntamiento y la Asamblea de Madrid: Rita Maestre, a su izquierda, y Mónica García a su derecha. "Son personas, y eso es muy importante, buenas. Y hay que votar a la bondad. Hay que votar al buenismo, a la sinceridad y a la eficacia", ha insistido Carmena, apretando fuertemente la mano de Maestre. "Y aquí tengo a Rita, que ella pretende, y ojalá lo sea, la nueva alcaldesa de Madrid".

Sin embargo, Carmena no deja de ser consciente de que "la gente se puede preguntar qué hace aquí Manuela, que ya no tiene nada que ver con la política institucional". Por ello, ha querido aclarar que, si bien no está "metida en ninguna estructura", sino que es "una ciudadana más" que está convencida que "tenemos que tener claro que tenemos algo que es extremadamente valioso": la democracia. "Y digo esto porque soy de esa generación que trajimos a España la democracia, y la trajimos para vosotros. Cuando somos conscientes de esto tan hermoso que tenemos, porque es un principio de igualdad".

En este sentido, la ex alcaldesa ha defendido la necesidad de llegar a consensos y presentar proyectos claros: "cada vez me importan menos las siglas, cada vez me alejo más de las estructuras tan puramente cubiertas de ideología y tan poco de sentido práctico. Lo que realmente importante es que luchemos por la igualdad". "Para mí es muy importante que en la democracia se voten proyectos concretos y claros, con presupuestos, con ideas, con responsables de llevarlos a cabo".

Así, ha expresado su deseo de que "algún día, cuando metamos la papeleta, no solo lo hagamos por una sigla electoral, sino por un proyecto, porque queramos que se desarrolle ese proyecto concreto. Y que, a lo mejor, en él no esté únicamente un grupo electoral, sino que haya más. Es muy importante que nos demos cuenta lo importante que es tomar decisiones para mejorar nuestra vida". Por su parte, Rita Maestre no ha podido sino agradecer las palabras de Carmena: “¡Madre mía, cómo te echamos de menos, Manuela! Tenemos ganas de que vuelvan las ideas, los proyectos y el amor por Madrid y la gente que la habita".

Moratalaz Cuida

El proyecto presentado hoy por Más Madrid, 'Moratalaz Cuida' consiste en un nuevo concepto residencial para personas mayores con el objetivo de garantizar no solo su arraigo en los barrios, sino también su autonomía.

Será, tal como explica el partido, un edificio de 9.400 metros cuadrados repartido en 65 alojamientos con espacios comunes compartidos, tanto en exterior como en interior. Los cinco módulos en los que estará dividido el edificio están pensados para organizarse en torno a patios abiertos con arbolado y ajardinamiento.