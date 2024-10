Chefs on Fire, la gran fiesta del fuego, la leña y las brasas

Este fin de semana vamos a rendir tributo a la leña, el fuego y las brasas, ese modo de cocinar primitivo al que han regresado numerosos cocineros siempre mimando un producto excelso, en la primera edición de un festival gastronómico sin precedentes, ya que reunirá a algunos de los maestros de la parrilla más reconocidos del panorama gastronómico mundial. ¿Se animan? Lo cierto es que, tras seis años de éxito en Portugal, Chefs on Fire (Entradas: desde 50 euros. chefsonfire.es /@chefsonfire.es) se ha convertido en uno de los eventos gastronómicos mejor posicionados del país vecino. De hecho, la última edición lusa se celebró este septiembre en Cascais. Motivo por el que en esta primera edición española sean numerosos los cocineros portugueses quienes nos den a conocer sus recetas sobre las brasas. Por su parte, Gonçalo Castel-Branco, fundador del festival, describe este encuentro como una «fiesta entre amigos, que ha crecido manteniendo un espíritu cercano y ofreciendo una experiencia boutique en lugar de un evento masivo». Miguel Carretero, de Santerra, aprecia la oportunidad de cocinar fuera de su zona de confort, mientras que Roberto Martínez Foronda, al frente de Tripea y de El Triperito, y Javi Estévez, quien dirige La Tasquería y El Lince, consideran la iniciativa como un reto, que les permite dar lo mejor de sí mismos.

¿Saben? Mientras disfruta de las elaboraciones que detallamos, la música en directo pondrá ritmo a su degustación, ya que mañana Coni Lechner & Ariel Brínguez, Pedro Ricardo Trío, Pájaro Sunrise, Nola Brass Band, DJ Guacamayo Tropical y La Perra Blanco tocarán para los asistentes. El domingo vuelven Coni Lechner & Ariel Brínguez y tomarán el escenario Andrea Buenavista, Caballo Prieto Azabache, Nola Brass Band, DJ Jazzin’ Club y Queralt Lahoz.

Pero vayamos al grano, si deciden acudir mañana de Lucía Freitas, de A Tafona, probarán sus mejillones con hinojo y pilpil con agua de mar y de Alejandro Serrano, unos langostinos al limón. Rafa Panatieri y Jorge Sastre son los responsables de que Sartoria Panatieri haya sido elegida como la segunda mejor pizzería del mundo, según The Best Pizza Awards 2024, y son los artífices en esta cita de un molladillo de tartar de cerdo Gascón ahumado, mejillones en escabeche y ficoide glaciar. Ojo, porque también es una oportunidad para probar el postre de David Gil, fundador de I+Desserts, un centro de investigación gastronómica centrado en el mundo dulce, quien trabaja a la sombra de grandísimos chefs. Así que saboree su interesantísimo brioche a la brasa con helado de coco y piña asada. Asimismo, podremos ver entre brasas a Janaina Torres, de A Casa do Porco (Sao Paulo), considerada la mejor cocinera del mundo, según The World’s 50 Best Restaurants, ya que nos sorprenderá con una barbacoa brasileña con farofa y vinagreta. Tekuna Gachechiladze, de Café Littera y Culinarium Khasheria, y conocida como la «reina de la cocina moderna georgiana», preparará unas chuletas de cordero a la parrilla con salsa de ciruelas verdes fermentadas y yogur a la menta. Por su parte, de João Rodrigues, de Matéria, probaremos los puerros a la parrilla con romesco, miel y piñones; y de Henrique Sá Pessoa, de Alma, la bifana de cerdo ibérico y coleslaw. Thomas Troisgros, nieto del mítico Pierre Troisgros, quien sentó las bases de la «Nouvelle Cuisine», opta por hacer una hamburguesa de vaca con compota de chorizo y queso idiazabal. Y, por supuesto, busquen a Rodolfo Guzmán, de Boragó, porque su cordero asado con aligot de higo será una preparación que merezca la pena probar.

El mejor en carne

El domingo, Juan D’Onofrio, de Chispa Bistró, participa con una molleja a la brasa con anchoa de Santoña bañada en oloroso y «beurre blanc» de Jerez y de Miguel Carretero, de Santerra, destaca el choripán de ciervo con queso cheddar y mahonesa de piparras. Massimiliano Delle Vedove, de Smoked Room, maestro de las brasas, aporta una fregola ahumada servida con dashi de cerdo ibérico y T-bone de atún de almadraba a la brasa. El taco de ternera a la brasa con mahonesa de chipotle y brotes lleva el sello de Javi Estévez y de Roberto Martínez Foronda, de Tripea y El Triperito, no nos perderemos una curiosa codorniz a la brasa estilo peruano y boniato asado y especiado. Y, quienes nos llevarán de viaje a Argentina al degustar un plato con vacío ancho al asador con salsas tradicionales con pan de Madreamiga serán Pablo Rivero y Guido Tassi, al frente de Don Julio (Buenos Aires), el mejor restaurante de carne del mundo. Ambos días, también serán protagonistas los «bites», los bocados más emblemáticos de nuestros restaurantes favoritos.

Es decir, la patata asada y ahumada con oreja y salsa brava, de Arzábal, la famosa burger, de Leña, el taco gobernador de camarones, de La Única, el arroz con leche requemado, de Quinqué, las empanadas de matambre a la pizza, y de cebolla y queso a la parrilla, de Ceferino, y la tartaleta de limón, los cakes,los brownies y las hogazas, de Madreamiga. No se despisten, porque volarán.