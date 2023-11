Cibeles no reprueba a Sánchez tras la abstención del PP

Finalmente, el Ayuntamiento de Madrid no ha reprobado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una proposición de Vox, defendida por Javier Ortega Smith, y que no ha salido adelante después de que el PP se abstuviera en el Pleno que se celebra esta mañana en Cibeles.

La iniciativa de Vox se componía en total de siete puntos. En su texto, instaba al Congreso de los Diputados, al Senado, a las Administraciones Públicas y demás instituciones, entidades y órganos señalados en la iniciativa, a que, dentro de sus respectivos ámbitos, lleven a cabo las actuaciones que se indican, "en contra de la tramitación de cualquier proposición o proyecto de ley de amnistía, y que se repruebe al presidente del Gobierno, todo ello en los términos contemplados en la iniciativa". David Pérez, concejal del PP en Cibeles, pidió votar la propuesta por puntos, algo a lo que Ortega Smith se negó. De ahí que, finalmente, los populares decidieran abstenerse.

En su intervención, Vox aseguró que la amnistía "legitima el golpe de estado en Cataluña", y "elimina cualquier reproche penal a los delincuentes al extinguir la pena y la acción penal.

"Por mucho que intenten blanquear a los etarras y a los golpistas, nunca vamos a poder perdonar este daño que el PSOE está haciendo a España", afirmó por su parte David Pérez.

La portavoz socialista Reyes Maroto respondió diciendo que no iba a permitir que "la ultraderecha nos dé lecciones sobre el Estado de Derecho y la separación de poderes" cuando, en su opinión, Vox es un partido que "no los respetan", "Están rabiosos y enfadados, no porque Sánchez quiera aprobar una Ley de amnistía, sino porque no han logrado el Gobierno de España", añadió.