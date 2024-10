Cineteca celebra la Hispanidad con clásicos del cine español, latinoamericano y caribeño

El espacio cultural Cineteca Madrid acoge este mes de octubre una variada programación que, coincidiendo con la celebración de la Hispanidad, invitará a redescubrir el cine español y acercará la realidad de Latinoamérica, además de dar a conocer la creatividad caribeña. De esta forma, festeja el Día del Cine Español con una programación que destaca tanto los clásicos como la novedad de proyectos olvidados o redescubiertos. Esta sección incluye un homenaje al cineasta Eloy de la Iglesia en su 80 aniversario, con la proyección de dos de sus películas más emblemáticas: 'El diputado' (1978) y 'Navajeros' (1980), títulos que ofrecen una ventana a los temas sociales y políticos que marcaron su obra, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Además, se conmemorará el 50 aniversario de 'No profanar el sueño de los muertos' (Jorge Grau, 1974), un referente del cine de terror, y los 40 años de la comedia icónica de Pedro Almodóvar '¿Qué he hecho yo para merecer esto?' (1984). Esta efeméride servirá también de excusa para celebrar el estreno tardío de 'Fin de viaje, Sahara' (Antonio R. Cabal, 2024), una película rodada en los años 80 que, por diversas razones, no ha sido acabada hasta ahora.

La sección 'La Utopía Tropical' reunirá películas representativas de cinco países latinoamericanos y aborda temas como la política, la historia y la identidad cultural. Desde el Gótico Tropical del Grupo de Cali en Colombia, con obras como 'Pura sangre' (Luis Ospina, 1982) y 'La mansión de Araucaima' (Carlos Mayolo, 1986), hasta las películas rescatadas por el colectivo Archivistas Salvajes de Cuba, esta muestra explora los contrastes y contradicciones que definen la realidad latinoamericana. Además, el ciclo incluye una retrospectiva del cineasta brasileño Leon Hirszman, con títulos como 'Maioria absoluta' (1964) y 'Eles não usam black-tie' (1981), que retratan la realidad social y política de Brasil. También se exhibirán producciones contemporáneas de México, como 'Kenya' (Gisela Delgadillo, 2023) y 'El eco' (Tatiana Huezo, 2023), que muestran la compleja relación entre territorio y comunidad en la actualidad.