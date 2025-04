¿Cómo viajar a Japón, China o Georgia sin salir de Madrid?

Madrid sigue consolidándose como un destino gastronómico global. Cada vez más, la capital española recibe propuestas que permiten viajar sin moverse del lugar, ofreciendo sabores auténticos que nos transportan a otros rincones del mundo. Este 2025 no podemos dejar de mencionar tres aperturas que se destacan por su propuesta auténtica: Hotaru, Nunuka y Biang Biang. Tres nuevas apuestas que nos llevan a Japón, China y Georgia respectivamente, cada una con su sello distintivo y su apuesta por la tradición.

Si alguna vez has soñado con visitar Japón y no has tenido la oportunidad, Hotaru es el restaurante que te hará sentirte como en Tokio sin salir de Madrid. Situado en pleno barrio de Chamberí, este espacio es la última joya de la cocina nipona en la ciudad. Su propuesta es un viaje por la gastronomía más auténtica y refinada del país del sol naciente, sin caer en la tentación de la fusión o los compromisos. El menú de Hotaru está centrado en el sushi, pero con un toque diferencial que lo aleja de los típicos restaurantes japoneses de la ciudad. Aquí, el pescado llega directo de Japón, lo que garantiza una frescura incomparable. Uno de sus platos estrella es el nigiri de toro, que derrite el paladar con su sabor profundo y su textura untuosa. Pero no todo son nigiris: también podrás disfrutar de platos como el kaiseki, una experiencia gastronómica japonesa que te lleva a explorar diferentes texturas y sabores, desde el marisco más delicado hasta las verduras más frescas. El ambiente de Hotaru es sofisticado pero acogedor, con un diseño minimalista que recuerda a los izakayas tradicionales japoneses. Sin duda, un lugar al que no puedes faltar si te apasiona la cocina nipona.

La propuesta de Nunuka es la unión perfecta entre tradición e innovación Cedida

Si lo tuyo son los sabores intensos, vinos y comida llena de historia, Nunuka es el restaurante que te llevará de viaje directo a Georgia. Abierto en el barrio de Malasaña, Nunuka se presenta como una opción innovadora dentro del panorama madrileño. Su chef, Davit Narimanishvili, ha logrado crear un espacio que fusiona tradición y modernidad, respetando la esencia de la cocina de su país de origen. En Nunuka, el khachapuri (pan relleno de queso, huevo y mantequilla) es uno de los platos más icónicos. Con una masa suave y un relleno cremoso, es el claro ejemplo de la generosidad y el sabor auténtico del país. También destacan sus khinkali, uno de los platos más tradicionales. Empanadillas hechas de forma artesanal y rellenas de carne picada y caldo -las más clásicas-, de hongos y hierbas aromáticas o de cremoso de ricotta, que te transportarán al corazón del Cáucaso. Es recomendable dejar espacio para sus postres caseros: imperdible su taplis namtskhvari. Una sencilla tarta hecha con un suave bizcocho de miel, dulce de leche y nueces.

Oscar Ling, chef y propietario de Biang Biang Cedida

Por último, pero no menos importante, para quienes buscan sumergirse en la cocina china más auténtica, Biang Biang es la opción ideal. Situado en el Mercado de Vallehermoso, este pequeño pero vibrante local nos acerca a la comida de la región de Xi’an, en el norte de China, conocida por sus intensos sabores y por ser la cuna de algunos de los platos más populares de la gastronomía china. El plato que se lleva toda la atención es el biang biang noodles, una variedad de fideos caseros de gran tamaño, servidos con un aliño especiado que hace las delicias de los amantes de la cocina picante. También destacan sus dumplings rellenos de cerdo y cebollino, con una masa fina y jugosa que se deshace en la boca. Además, el menú incluye platos menos conocidos pero igualmente deliciosos, como el cordero al estilo Xi’an, una mezcla de especias que te transporta directamente a las calles bulliciosas de la ciudad china. Oscar Ling, su chef y propietario, ha conseguido captar la atención de los madrileños que buscan una experiencia auténtica, sin florituras, solo ingredientes de calidad y sabores puros.¡Que comience el viaje!