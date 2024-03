La Comunidad de Madrid acusa a la ministra de Vivienda de «difundir bulos contra Ayuso»

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, quien ha asistido esta tarde en la sede del Ministerio de Vivienda a la firma de convenios con los municipios madrileños que reciben fondos europeos para rehabilitación y construcción, ha expresado su malestar por las declaraciones realizadas por la Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde ha arremetido contra la Comunidad de Madrid y su presidenta. “Es inadmisible que se utilicen las instituciones públicas, como ha hecho la ministra para atacar a la Comunidad de Madrid y repartir y difundir bulos sobre la presidenta, Isabel Díaz Ayuso”.

“Podríamos hablar del patrimonio que tiene la ministra, como una gran tenedora, pero no lo vamos a hacer; podríamos decir en dónde vive la ministra, sin ningún tipo de problema, en una vivienda pública de 300 metros cuadrados, con 14 habitaciones, pagada por todos los españoles y no vamos a decir nada, porque en la Comunidad de Madrid nos dedicamos a trabajar por los madrileños, para hacer políticas de Vivienda, para crear ofertas de vivienda, no para airear bulos. No para meterse con una región y con una presidenta que ha sido elegida democráticamente”, añadía del consejero.

Desde la Consejería lamentan que "se utilice un tema como la vivienda, que preocupa a muchísimos españoles y que afecta de forma directa a millones de jóvenes, de forma partidista y como arma arrojadiza".