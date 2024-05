Este es el sueldo de un conductor de Metro en Madrid

El salario de los trabajadores de Metro en las grandes ciudades de España es un tema que suscita mucho interés entre la población. No obstante, la remuneración puede variar dependiendo de la ciudad, ya que es un servicio que depende directamente de la Administración competente y, en ningún caso, es un servicio centralizado que se rija en toda España por unos mismos patrones, aunque tengan puntos en común.

Así, factores como el coste de vida en la ciudad en cuestión, el papel de los sindicatos y las políticas salariales juegan un papel trascendental en el salario final que percibe el maquinista. Por ello, y por si alguna persona se puede estar pensando trabajar como conductor en el Metro de Madrid, he aquí algunas claves sobre su salario y requisitos para optar al puesto.

¿Cuánto cobra un maquinista de Metro en Madrid?

Dependiendo de la fuente consultada, el salario de un conductor del suburbano madrileño variará. Sin embargo, según la última convocatoria para Maquinista de Tracción Eléctrica y Jefe/a de Sector del Metro de Madrid, el sueldo bruto de un conductor es de 37.713,30 euros anuales, o lo que es lo mismo, 2.514,22 euros brutos al mes, ya que tienen tres pagas extraordinarias.

No obstante, este salario no es fijo, ya que, además, habría que sumarle los distintos complementos a los que los trabajadores tienen derecho en función de su trabajo, tales como el plus de nocturnidad, que se paga a 4,03 euros la hora, las horas extra, que las diurnas se cobran a 32,61 euros la hora, y las nocturnas a 40,01 euros, o los diversos complementos variables, como por ejemplo el plus de antigüedad, entre otros.

Requisitos y pasos para trabajar en Metro de Madrid

Tal y como señala la última convocatoria, para optar a trabajar como maquinista en el Metro, el candidato debe tener, al menos, 18 años y estar en posesión de un título de Técnico Auxiliar, Técnico o Técnico Superior en áreas específicas de formación profesional, con especialización en disciplinas relacionadas con la rama de electricidad y electrónica.

Si se poseen estos dos requisitos fundamentales, el candidato podrá optar al puesto en cuestión. Tras ello, si es seleccionado, deberá pasar cuatro fases. La primera de ellas será la preselección, donde los candidatos serán preseleccionados por el Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid. Tras ello, pasarán a una segunda fase en la que tendrán que pasar una prueba objetiva de aptitud que constará de dos partes: una prueba psicotécnica y un test de personalidad.

De superarlo, la tercera fase consistirá en un reconocimiento médico que llevará a cabo Metro de Madrid y tras el que, de superarlo, el candidato pasará a la última y cuarta fase: el curso de formación que imparte Metro a sus futuros trabajadores.

Salario de otros maquinistas de metro de España

En Barcelona, el sueldo base de los maquinistas de metro es de 27.701 euros brutos anuales. Sin embargo, el sueldo neto puede variar en función de las circunstancias personales de cada trabajador y de sus complementos.

En Valencia, por su parte, los conductores de metro tienen un sueldo base que ronda los 28.000 y 30.000 euros anuales, que también variará en función de cada trabajador, mientras que en Bilbao su salario base ronda los 35.000 euros con pagas extras y complementos.

En Andalucía, los maquinistas del metro de Sevilla tienen salarios base que está en torno a los 27.000 y 29.000 euros, pudiendo alcanzar los 33.000 - 34.000 euros con los complementos, mientras que en Málaga, donde el servicio de metro es prácticamente nuevo, cobran alrededor de 28.000 euros, 32.000 euros con sus respectivos suplementos.