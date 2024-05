Este es el sueldo de un conductor de Metro en Barcelona

La diferencia salarial entre los maquinistas y los conductores de la red de Metro de las grandes ciudades de España ha suscitado gran interés en los últimos días. Quizás tiene que ver con que su remuneración podría tomarse como referencia para juzgar los diferentes factores que pueden afectar a la vida económica de cada urbe.

Evidentemente, el salario percibido por cada maquinista dependerá de su experiencia laboral, de la cantidad de horas extras trabajadas y del turno en el que tenga que trabajar, entre otras cosas. Sin embargo, existen otras condiciones que tienen que ver no tanto con cada trabajador en particular, sino con la ciudad en la que operan. Al fin y al cabo, el servicio de Metro no es un servicio regulado estatalmente, sino que depende del Ayuntamiento de la ciudad en cuestión.

Aquí tomamos en consideración factores como, por ejemplo, las negociaciones sindicales, el coste de vida de cada ciudad o la financiación municipal disponible. Todos estos factores, y muchos más, pueden influir en la remuneración de estos profesionales y ayudan a explicar las diferencias salariales entre diferentes ciudades. O sea, que este dato, lejos de ser un mero detalle anecdótico, puede ser considerado como un indicador que permite evaluar variedad de componentes que influyen de manera directa en la dinámica económica de cada ciudad.

Señalización del Metro de Barcelona Google

¿Cuál es el salario en el metro de Barcelona?

En noviembre de 2023, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), responsable de la gestión del Metro de Barcelona, publicó una convocatoria para cubrir 120 plazas de maquinistas del metro de la ciudad condal. Entre las responsabilidades del cargo se encontraba la de conducir los vagones de metro, pero también se contemplaban otras tareas, como la atención y servicio al cliente, revisión de equipos y maquinaria, ofrecer apoyo a las ventas automáticas, entre otros.

En cuanto a los requisitos exigidos, a los candidatos le les pedía superar un curso de formación, para cuyo acceso era necesario tener un nivel de estudios igual o superior al bachillerato o a un grado medio y que fueran mayores de edad y que tuvieran la nacionalidad española. Para desempeñarse como conductor de Metro, es necesario superar tres pruebas:

La primera es una prueba psicotécnica, que consta de varias preguntas con múltiples opciones de respuesta y un tiempo límite para responder. En caso de aprobar esta prueba, el aspirante se somete a un examen físico realizado por un médico para evaluar su aptitud para el puesto. Tras superar estas dos pruebas, el aspirante debe completar un taller de formación como maquinista de tracción eléctrica, un curso de tres meses de duración.

En esta convocatoria, se anunció que los seleccionados para gestionar la red de metro en Barcelona recibirían un salario bruto anual base de 27.107 euros. Sin embargo, este era solo el salario base y no incluye otros beneficios adicionales. Cuando se consideran las pagas extras y complementos, el salario bruto anual puede incrementarse en cerca de 8.000 euros. Por lo tanto, cuando se incluyen todas estas consideraciones, el salario bruto anual total que un conductor de metro en Barcelona puede ganar es de hasta 35.107 euros.

Salario en otras ciudades como Madrid o Valencia

Los salarios de los maquinistas de metro varían endiferentes ciudades españolas. En Madrid, el salario bruto anual es de 37.713,30 euros, equivalentes a 2.514,22 euros brutos al mes considerando tres pagas extraordinarias. Este salario puede aumentar con complementos adicionales dependiendo del trabajo del empleado.

Usuarios en el Metro de Barcelona Europa Press

Por otro lado, enValencia, los conductores de metro tienen un salario base anual que oscila entre los 28.000 y 30.000 euros, pero este puede variar según el trabajador. En Bilbao, el salario base de los conductores de metro ronda los 35.000 euros, incluyendo pagas extras y complementos.

En Andalucía, los maquinistas de metro enSevilla tienen un salario base anual entre los 27.000 y 29.000 euros, que puede llegar a los 33.000 - 34.000 euros con los complementos. En Málaga, donde el servicio de metro es relativamente nuevo, el salario base esalrededor de 28.000 euros, que puede llegar a 32.000 euros con los complementos correspondientes.