¿Cuánto vive un oso panda?

Después de 20 años en el Zoo de Madrid, la pareja de osos panda de origen chino era despedida hace unos días por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Su marcha y la de su familia, será relevada por otra pareja, que aterrizará en el recinto madrileño en los próximos meses.

Aunque llegaran en el año 2007 siendo crías, llama la atención la longevidad que puede alcanzar esta especie, que en este caso, pasarán sus últimos años en su país de origen. Si la esperanza de vida de un panda en libertad oscila entre los 14 y 20 años de edad, en cautividad y con alimentación controlada, pueden superar hasta los 30 años.

Precisamente, el panda más longevo registrado recientemente fallecía hace año y medio, Hong Kong a los 35 años, de nombre An An. Sin embargo, no llegó ni amenazar el récord que ostenta aún Jia Jia, del mismo zoológico, que superó los 38 años de edad.