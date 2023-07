El delegado idiota

No se asusten. No estoy llamando idiota al delegado de Gobierno en Madrid, don Francisco Martín Aguirre. Sus primeras declaraciones y las que van a marcar su carrera han sido una vergüenza para un cargo que tradicionalmente era institucional y poco partidista. Pero vamos, que no le llamo idiota.

En mi larga historia por esta gran comunidad he visto pasar buenos delegados y delegadas, gente trabajadora, comprometida con la sociedad, dispuestos a servir a todos, pero también demagogos, inútiles, burócratas que nadie echará en falta porque gobernaban para salir en los papeles. Vamos, como a lo que apunta ‘este’.

Recuerdo con especial cariño a Ana Tutor, arrebatada prematuramente por la muerte, a quien después de una bronca monumental quise como a pocos. Después de ver a tantos políticos pasar por lo que Ana Tutor llamó “potro de tortura”, en los años de terrorismo, debería elegir al tonto del mes, algo que hago habitualmente, entre los que han ocupado ese puesto.

Conocidos los méritos de los anteriores he repasado los de ‘este’. Ingeniero de Montes; éxito en el traslado de Franco y Cumbre OTAN. Primera declaración conocida: “Bildu ha hecho más por España en los últimos años que los patrioteros de pulsera”.

Ni el PP ni Vox han sido cómplices de mil asesinatos y la destrucción de miles de familias, la huida de miles de personas del País Vasco… A mi Bildu, hasta que no pida perdón, me da asco, mucho asco. A ‘este’ le gusta.

Pero cuando está el jefe delante hay gente infantil sin escrúpulos que se convierte en cretino y baboso partidista en vez de enviar mensajes conciliadores. Me parece que ya tengo candidato imbatible a tonto del mes.