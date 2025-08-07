Detenidas tres personas, e investigada otra, como autores de varios incendios en Madrid

Agentes de la Guardia Civil han logrado esclarecer varios delitos de incendio y de daños el pasado mes de julio en diferentes localidades de la Comunidad de Madrid.

Los incendios más relevantes por causar graves problemas al ecosistema ocurrieron el pasado 28 de julio en las localidades de Fresnedillas de la Oliva, El Escorial y Valdemorillo. Estos tres focos ocasionados en el mismo momento afectaron a 27,16 hectáreas llegando a declararse el nivel I por el INFOMA, provocando el corte de carreteras y el desprendimiento de tendido eléctrico. Finalmente, la Unidad de Protección de la naturaleza (UPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid se hizo cargo de la investigación y, tras los indicios obtenidos, se concluyó que los tres incendios forestales fueron provocados de manera intencional por un varón de 33 años, el cual ya cometió hechos similares el año pasado en la misma zona Por otro lado, se ha logrado investigar al autor de un incendio no forestal en la localidad de San Martín de Valdeiglesias el pasado 21 de julio por causar daños en un jardín botánico de la localidad, afectando a 1,5 hectáreas, calcinando varios árboles y plantas de diferentes especies.

Además, produjo daños en varias parcelas y a 280 cepas de viñedo de una determinada especie. A este presunto autor, un varón de 42 años se le imputó un delito de incendio agrícola no forestal y tres delitos de daños.

Por último, se logró detener a dos varones en colaboración con la Policía Local de Ciempozuelos por su presunta implicación en 14 incendios no forestales en la citada localidad durante el mes de julio.

Ante la persistencia de las altas temperaturas, junto a otros factores como el viento o la baja humedad, aumentan significativamente el riesgo de incendio. Además, las altas temperaturas provocan que la vegetación se seque rápidamente, volviéndose más inflamable.