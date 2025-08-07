Asistencia social
Récord histórico en Madrid: más de 200.000 personas atendidas en el sistema público de dependencia
Se ha superado también la barrera de las 65.000 plazas de atención especializada en el ámbito social
La Comunidad de Madrid ha superado por primera vez la cifra histórica de 200.000 ciudadanos atendidos a través de los distintos servicios y prestaciones del sistema público de dependencia. En concreto, son 200.236 las personas que actualmente reciben estos apoyos, lo que supone 29.154 más que hace dos años, al inicio de la actual Legislatura. Este incremento equivale a una media de 1.100 nuevos beneficiarios cada mes.
En total, los madrileños en situación de dependencia disponen de 280.509 recursos, que incluyen ayudas económicas, asistencia en domicilio y plazas en centros como residencias y espacios de atención diurna para mayores o personas con discapacidad. Este dato ha aumentado en 48.099 desde julio de 2023, lo que representa un aumento del 20,7% Está ya operativo al 100% el nuevo servicio de teleasistencia avanzada en el hogar, con 400.000 nuevos dispositivos inteligentes, y se ha incrementado su cobertura en 20.892 beneficiarios hasta alcanzar los 89.565, un 30,4% más. Destaca asimismo el incremento registrado en la prestación económica destinada a cuidados en el entorno familiar. En estos dos años se han incorporado 12.759 ciudadanos a este apoyo, por lo que actualmente lo perciben 56.382 usuarios, un 29,2% más.
Además, se ha superado la barrera de las 65.000 plazas de atención especializada, con más de 36.000 para mayores en residencias y centros de día, 21.900 en recursos de discapacidad o enfermedad mental grave, y 7.000 en la temprana de niños entre 0 y 6 años. La Comunidad de Madrid es una de las regiones líderes en número de prestaciones económicas, teleasistencia y asistencia a domicilio y encabeza el ranking nacional en cifras de ciudadanos atendidos en centros de día, así como en ayudas vinculadas a los servicios de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia.
