Ellos hacen la mejor hamburguesa del mundo... y están en Madrid

The World’s Best Burgers, la Guía Michelin de las hamburguesas, ha publicado su esperado ranking de 2024, que este año incluye Hundred Burgers, disponible en delivery únicamente a través de Glovo y en su canal propio, como la mejor hamburguesería del mundo de acuerdo con las valoraciones del jurado tras más de ochocientas visitas a hamburgueserías de sesenta y dos países. Se trata de la primera vez en la historia del galardón en la que una hamburguesería no estadounidense se alza con el primer puesto en la prestigiosa lista, hasta ahora encabezada por Pizza Loves Emily de Nueva York hasta el año pasado.

Les cuento, Hundred Burgers, con sedes en Valencia y en Madrid (C/ Eloy Gonzalo, 12 y Pl. Zerolo, 1), es un espacio fundado en 2020 por Alex González-Urbón y Ezequiel Maldjian y ha sido elogiado, según el jurado de The World’s Best Burgers, por «su enfoque artesano y su constante evolución en búsqueda de la perfección». Según cuentan sus responsables, «todo empezó como un juego». Lo comenzaron en 2017 gracias a su pasión por las burgers y la cultura que las rodea, así que se compraron dos billetes a Nueva York para probar las 15 mejores hamburgueserías de la ciudad en cuatro días y contarlo todo en Instagram: «Nos lo pasamos tan bien que decidimos viajar por todo el mundo haciendo lo mismo». Estuvieron en Londres, París, Los Ángeles, Dubai, Buenos Aires y Berlín, entre otros destinos, donde en tres o cuatro días comían las mejores de cada uno. Asimismo, la empresa, de origen valenciano, se caracteriza por elaborar de forma casera y diaria todos los ingredientes de sus hamburguesas, horneando cada mañana el pan demi brioche y picando a diario la carne «dry aged» de vaca de rubia gallega.

Singular y Loser

Nosotros, obvio, en nuestra visita probamos la mejor burger del mundo, que es la Singular (11,50 euros), con «dry aged burger», cheddar, barbacoa «de mamá», cebolla caramelizada y crema camembert. Dos carnes contiene la Satisfaction, también con doble de cheddar, doble de bacon y «smokey mayo», aunque pronto volveremos a probar la Loser, ya que además de la carne, el cheddar y la cebolla caramelizada, el bocado está culminado con la salsa coreana «gochujang» ligeramente picante: «Para hacer la mejor burger posible, todo empieza comprando nuestras propias vacas y eligiendo las mejores partes de cada una. Con ellas seleccionadas, trabajamos a diario en el blend, mezclando los distintos porcentajes de grasa y jugando con el equilibrio para conseguir un sabor inmejorable», explican. La carne se corta y se pica a diario y las burgers se forman una a una a mano, por eso los matices varían: «Si es perfecto, no es real», continúan. En cuanto al pan, prosiguen, se trata de un demi brioche con matices del «pain au lait»: «Cada día, a las cinco de la mañana, amasamos, fermentamos, boleamos y horneamos nuestros “buns”». Es decir, nunca ofrecen pan congelado, ni seco. Ojo, la propuesta cuenta con hamburguesas veganas, como la hecha con quinoa, verduras y garbanzos, cheddar, guacamole, pico de gallo, cebolla «relish» iceberg, vegan mayo y pan van vegano. También, con patatas, por supuesto, y con entrantes, como los nachos con guacamole, las costillas, ahumadas y cocinadas a la parrilla con barbacoa y sésamo, y el hummus con veggie chips. El toque dulce, deje que lo ponga el postre de galleta lotus con caramelo o la tarta de queso con petit-suisse.

Otros dos españoles

Asimismo, en la lista de las veinticinco mejores hamburgueserías del mundo se cuelan dos españolas más. Son Briochef, en Madrid, en el puesto diecisiete, y la también valenciana Soul Coffee, que asciende hasta el décimo puesto del ranking, haciendo que sólo Estados Unidos tenga más hamburguesas entre las diez mejores del planeta que nuestro país. Seguimos, porque en el 5 de la madrileña calle Mozart y en el 3 de Ramón y Cajal (Alcalá de Henares) se encuentran las dos sedes de Briochef, cuya carta destaca que las hacen con la mejor carne «dry aged» de vaca gallega, procedente «directamente de la finca hasta nuestra cocina» y que el pan brioche es esponjoso y suave. ¿La hamburguesa del mes? La Miss Pepper (15,50 euros) y está inspirada en la mejor de la ruta de NYC: «Es una apuesta bastante gourmet y con mucho sabor, que cuenta con nuestro suave y esponjoso pan brioche artesanal, 180 gramos de vaca rubia gallega madurada, cebollas caramelizadas, hechas a baja temperatura al vino tinto, queso Affinois y salsa casera de pimienta de especialidad, que realza el imponente sabor de la carne “dry aged”».

La carta reúne otras doce hamburguesas, además de otras delicias, entre ellas, nachos, alitas de pollo, tequeños, chiken tenders y el reconocido mejor taco de Madrid del año pasado: el taco «El Místico» (15,90), con tortilla de maíz, queso gratinado, brisket con reducción de sidra y barbacoa, salsa secreta y mix de aguacate, cebolla encurtida, pimientos rojos y cilantro.