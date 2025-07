Esta es la próxima fiesta en el calendario de Madrid que muchos han olvidado (y cae en viernes)

El verano y las vacaciones, consumidas o anheladas por algunos, tiene, en los días festivos del calendario, una oportunidad para el descanso en estas semanas de intenso calor en la Comunidad de Madrid. El próximo festivo que se celebra en la región será el día de Santiago Apóstol, el próximo 25 de julio. No será el único festivo del verano, ya que Madrid, como otras autonomías y ciudades de España, celebrará -y mucho- la Asunción de la Virgen el próximo 15 de agosto.

Este año Santiago Apóstol es festivo en Galicia, Navarra, País Vasco y la Comunidad de Madrid. Un celebración que no todos los años se celebra. Y no en todos los lugares. Con excepción de Galicia, donde también es fiesta regional cada año, Santiago no se celebra todos los años en la región madrileña. El Gobierno autonómico aprobó su calendario laboral para 2025 en el pasado septiembre, con un total de 14 festivos, 12 autonómicos y 2 locales.

Los próximos festivos de 2025

Hasta finalizar el calendario laboral de 2025, estos son los festivos programados en adelante:

15 de agosto. Asunción de la Virgen

1 de noviembre. Día de Todos los Santos

6 de diciembre. Día de la Constitución

8 de diciembre. Día de la Inmaculada Concepción

25 de diciembre. Navidad