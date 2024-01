La estafa del amor

La Guardia Civil ha detenido al presunto asesino de tres hermanos en Morata de Tajuña, crimen espeluznante en el que el autor mató a las tres víctimas a martillazos. Horrible. El asesino se vengó porque no le devolvían una deuda contraída para pagar los amores de dos novios americanos.

Cuando este caminante era joven las estafas populares eran el «timo de le estampita», «el nazareno», «el tocomocho» y similares. Luego vinieron las cartas nigerianas, los billetes tintados, y la falsa oferta de trabajo.

Hace unos años un amigo me pidió que ayudara a una persona en apuros. El pobre hombre, que entonces tenía un sueldo de 900 euros, llevaba años pagando a una novia americana que había conocido en Internet para que recibiera una herencia.Tras cobrar iba a viajar desde EEUU a Madrid para casarse con esta persona que estaba confundida porque su novia le insistía en que necesitaba 3.000 euros más.

La novia era una teniente, por cierto muy guapa (me enseñó la foto), que había estado en Afganistán y que había enganchado a este hombre soltero de 60 años y tragado sus ahorros de 45 años.

Me costó convencerle de que esa mujer era una estafa, no existía, era una ilusión, humo, una farsante. El amor nos nubla la vista y el pensamiento y no podemos pensar que la persona que nos dice que nos ama nos está engañando y nos lleva a la ruina. Cuando el amor nos engancha no pensamos en el dinero, solo que nos quiere alguien, el sentimiento más puro que existe en el mundo.

Este buen hombre se jubiló y sigue sin comprender cómo se puede llegar a engañar al prójimo con falsas promesas de amor. Amigo, tampoco yo lo comprendo…